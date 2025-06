Tesla bekommt in China mächtig Konkurrenz: Xiaomi greift mit dem neuen E-SUV YU7 an - mehr Reichweite, deutlich günstiger und bereits Hunderttausende Vorbestellungen. Währenddessen überrascht Micron mit Rekordzahlen, doch die Aktie rauscht trotzdem ab. Auch Nike schwächelt: Ein dramatischer Gewinneinbruch von 86 Prozent - und trotzdem explodiert die Aktie im After-Hours-Handel. In den USA sorgt QuantumScape für einen Kurssprung von über 30 Prozent dank technologischem Durchbruch. Meyer Burger? Pleite ...

