Pfäffikon/Schweiz (ots) -- Top-Manager aus Italien betont die auch künftig enge Partnerschaft mit Industrie- Stephanie Lotter, Direktorin bei Globus in Deutschland, in den EMD-Vorstand gewähltManiele Tasca, Vorstandsmitglied von ESD Italia und Geschäftsführer der italienischen Selex-Gruppe, ist neuer Präsident des EMD-Vorstands. Der 56-jährige Top-Manager übernimmt das Amt von Johan Neuman, der in den zurückliegenden vier Jahren als Präsident der internationalen Handelsallianz fungierte. Sein Nachfolger, Maniele Tasca, wurde soeben auf der EMD-Gesellschafterversammlung in Amsterdam gewählt.Der 1968 geborene Maniele Tasca gilt als treibende Kraft bei der ESD Italia, die 2001 als Einkaufs- und Marketingallianz gegründet wurde. Die Gruppe setzt sich inzwischen aus den Retailern Selex, Acqua e Sapone, Agorà, Aspiag und Sun zusammen, die mit 5990 Verkaufsstellen und einem Marktanteil von 24,6 % in Italien eine bedeutende Rolle einnehmen.Der neue EMD-Präsident Tasca bedankte sich im Namen aller EMD-Mitglieder ausdrücklich bei seinem Vorgänger Johan Neuman, Direktor bei Dagab in Schweden, für die hervorragende Leitung der EMD in den zurückliegenden vier Jahren. Während der Präsidentschaft von Johann Neuman habe sich die EMD erfolgreich weiterentwickelt. Zu den Herausforderungen in den kommenden Jahren führte der neue EMD-Präsident Maniele Tasca aus: "Unsere Plattform wird den Lieferanten und Partnern in der Industrie auch künftig erstklassige Möglichkeiten bieten, ihr Geschäft mit allen unseren starken EMD-Mitgliedern kontinuierlich auszubauen. Die wachsende Zahl der Partnerlieferanten unterstreicht das Interesse an unserem Geschäftsmodell."Von Mitte 2017 bis in den Sommer 2021 hatte Maniele Tasca bereits als EMD-Präsident fungiert.Globus-Top-Managerin Stephanie Lotter zum neuen EMD-Vorstandsmitglied bestelltUnter dem großen Beifall der EMD-Delegierten wurde die deutsche Top-Managerin Stephanie Lotter im Rahmen der Gesellschafterversammlung zum neuen EMD-Vorstandsmitglied gewählt. Beim EMD-Mitglied, der Globus Markthallen Holding, bekleidet Lotter als Geschäftsführerin für Einkauf, Sortimentsmanagement, Marketing und Eigenmarken seit dem März 2022 eine Spitzenposition.Neben Stephanie Lotter wurden Franz-Friedrich Müller von Markant, José Maria Rodriguez von Euromadi Iberica, Boudewijn van den Brand und Johan Neuman von Dagab für die nächsten zwei Jahre als EMD-Vorstandsmitglieder bestätigt.Über EMD:Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den größten Markenherstellern. Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:Belgien: Colruyt Österreich: MARKANTDänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPortDeutschland: RTG International Schweden: Dagab/AxfoodFrankreich: Francap Schweiz: MARKANTItalien: ESD Italia Slowakei: MARKANTLuxemburg: Colruyt Spanien: EuromadiNiederlande: Superunie Südkorea: LotteNorwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANTNeben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf dem chinesischen, vietnamesischen und indonesischen Markt aktiv.Für weitere Informationen:Donati & RosmanithUwe RosmanithTriq ir-Rumani, 3Xlendi, XLN1431MaltaTelefon: +49 171 970 664 4Telefon: +356 773 628 49uwe@rosmanith.derosmanith@bettercommunications.mtOriginal-Content von: EMD - European Marketing Distribution, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059175/100932953