Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Unter der Schirmherrschaft von S.E. Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser, Minister für Verkehr und Logistik und Vorsitzender der saudischen Hafenbehörde (Mawani), unterzeichnete die Behörde in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Privatisierung (NCP) eine Reihe wegweisender Build-Operate-Transfer-Verträge (BOT) zur Privatisierung von Mehrzweck-Frachtterminals in acht wichtigen saudischen Häfen. Diese Vereinbarungen erstrecken sich über einen Zeitraum von 20 Jahren und stellen einen wichtigen Meilenstein für den Logistik- und Seeverkehrssektor des Königreichs dar.Die Verträge, die mit den nationalen Marktführern Saudi Global Ports und Red Sea Gateway Terminal Company unterzeichnet wurden, sehen private Investitionen in Höhe von über 2,2 Mrd. SAR vor, um die Hafenkapazitäten und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.An der Zeremonie nahmen hochrangige Würdenträger teil, darunter Mazen bin Ahmed Al-Turki, amtierender Präsident von Mawani, Abdullah bin Mohammed Al-Zamil, Vorsitzender von Saudi Global Ports, und Aamer Alireza, Vorsitzender von Red Sea Gateway Terminal, sowie mehrere hochrangige Beamte.In seiner Rede auf der Veranstaltung betonte S.E. Eng. Al-Jasser die strategische Bedeutung dieser Vereinbarungen und erklärte, dass der kontinuierliche Zufluss privater Investitionen in saudische Häfen die Stärke und globale Attraktivität des Logistikökosystems des Königreichs widerspiegele. Er führte die wachsende Effizienz und internationale Stellung des Sektors auf die unerschütterliche Unterstützung des Hüters der beiden Heiligen Moscheen und Seiner Königlichen Hoheit, des Kronprinzen, zurück."Diese Partnerschaften sind ein Eckpfeiler unserer Mission, Saudi-Arabien als globalen Logistikstandort zu etablieren", erklärte er. "Sie stehen in enger Übereinstimmung mit der nationalen Verkehrs- und Logistikstrategie und den übergeordneten Zielen der Vision 2030."Seine Exzellenz Mohannad bin Ahmed Basodan, CEO von NCP, bekräftigte das Engagement des Zentrums, den privaten Sektor in die Lage zu versetzen, verbesserte Dienstleistungen und operative Leistungen zu erbringen. "Dieses Projekt stellt eine der umfassendsten Privatisierungsinitiativen im maritimen Bereich des Königreichs dar", erklärte er und verwies dabei auf die Übereinstimmung mit internationalen Standards und die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen.Im Rahmen des neuen BOT-Modells wird Saudi Global Ports die Verantwortung für die Entwicklung und den Betrieb von vier Häfen in der Ostprovinz übernehmen: Der König-Abdulaziz-Hafen in Dammam, der Handelshafen Jubail, der König-Fahd-Industriehafen in Jubail und der Hafen Ras Al-Khair.In der Zwischenzeit wird Red Sea Gateway Terminal den Betrieb und die Entwicklung von vier Häfen in der Westprovinz überwachen: Der islamische Hafen von Jeddah, der Handelshafen von Yanbu, der Industriehafen King Fahd in Yanbu und der Hafen von Jazan.Die Verbesserungen im König-Fahd-Industriehafen in Yanbu konzentrieren sich auf die Erhöhung der Containerkapazität durch modernste STS- und RTG-Krane, intelligente Hafenausrüstung und verkürzte Umschlagzeiten für Lkw und Schiffe - was letztlich die Gesamteffizienz des Hafens steigern wird.Diese Verträge wurden vom Aufsichtsausschuss für Privatisierung im Transport- und Logistiksektor unter dem Vorsitz von S.E. Eng. Al-Jasser genehmigt und spiegeln das Bestreben des Königreichs wider, die Hafenkapazitäten auszubauen, die wirtschaftliche Diversifizierung voranzutreiben und nachhaltige Entwicklungsergebnisse im Einklang mit der Saudi Vision 2030 zu erzielen.