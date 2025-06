Berlin (ots) -Doppelte Anerkennung für herausragende Leistungen: Die ONESTY Finance GmbH wurde beim German Brand Award 2025 gestern in Berlin gleich zweifach ausgezeichnet. In der Kategorie "Excellent Brands - Insurance" erhielt ONESTY den begehrten Gold-Award, und in der Kategorie Excellent Brands "Service Brand of the Year" setzte sich ONESTY als "Winner" durch."Finanzthemen lösen bei vielen Menschen eher Zurückhaltung als Interesse aus - das wollten wir ändern. Unser Ziel war es, Finanzbildung neu zu denken: modern, digital und verständlich. Die zentrale Frage war dabei stets: Wie erreichen wir Menschen wirklich, besonders die Jüngeren - und das auf Augenhöhe? ONESTY steht für Transparenz, Vertrauen und Verantwortung. Und dafür, dass Finanzwissen kein Expertenprivileg ist, sondern für alle zugänglich. Unsere Mission: Wir wollen Deutschland finanz-fit machen. Die doppelte Auszeichnung mit dem German Brand Award zeigt, dass unser Weg der richtige ist. Sie ist eine Anerkennung für das gesamte ONESTY-Team und unsere Financial Trainer, die diese Werte tagtäglich leben und unsere Marke mit echtem Engagement füllen", sagt Constanze Patzig, COO von ONESTY, bei der Preisverleihung am 26. Juni in der Uber Eats Music Hall in Berlin.Jury würdigt ganzheitlichen Ansatz von ONESTYDie namhafte Jury würdigt ONESTY mit folgendem Statement: "Die Marke ONESTY überzeugt mit einem außergewöhnlich ganzheitlichen Ansatz, der Finanzbildung und persönliche Beratung auf ein neues Niveau hebt. Die Fokussierung auf Bildung, Unabhängigkeit und gesellschaftliches Engagement spiegelt sich in einer prägnanten Markenführung wider, die modern und zugleich nahbar ist. Besonders hervorzuheben ist die gezielte Unterstützung der Financial Trainer, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch langfristige Beziehungen schaffen. Mit ihrer klaren Positionierung und ihrem nachhaltigen Engagement setzt die Marke Maßstäbe in der Finanz- und Versicherungsbranche."German Brand Award mit 1.500 Einreichungen aus elf LändernVerliehen wird der German Brand Award jedes Jahr vom German Design Council, einer der führenden internationalen Instanzen für Marken- und Designkompetenz. Die Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für Markenführung im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Über 1.500 Einreichungen aus elf Ländern unterstreichen die hohe internationale Relevanz der Auszeichnung im Jahr 2025.ONESTY befähigt Menschen mit FinanzwissenMit dem Gewinn von Gold in der Hauptkategorie und einem weiteren Sieg in der Sonderkategorie zählt ONESTY 2025 zu den herausragendsten Marken im deutschsprachigen Raum. Die doppelte Auszeichnung unterstreicht die Position von ONESTY als moderne und verantwortungsbewusste Marke, die Menschen befähigt, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.Die Preisverleihung fand im Rahmen der German Brand Convention statt, die unter dem diesjährigen Motto "Code and Culture" aktuelle Herausforderungen der Markenführung in Zeiten von Digitalisierung, Purpose und Wandel beleuchtete.Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 und 2024 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.Pressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/6064263