Die Rheinmetall-Aktie schoss am Donnerstag um +7% nach oben und erreichte mit 1.864,50 € den höchsten Stand seit Anfang Juni. Bereits am Mittwoch stand das Papier mit einem Tagesplus von über +3% auf der Gewinnerseite. Ist die Korrektur damit beendet und wie viel Potenzial steckt jetzt noch im Düsseldorfer Rüstungsgiganten? Nato beschließt 5-Prozent-Ziel Auf dem Nato-Gipfel im niederländischen Den Haag haben sich die 32 Mitgliedsstaaten am Mittwoch ...

