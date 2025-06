Leistungssteigerung durch Datenwissenschaft

ZOWIE, die führende E-Sport-Marke der BenQ Corporation, gibt mit Stolz die Gründung ihres ersten European Sports Science Lab in Eindhoven bekannt. Als drittes Labor im globalen Netzwerk von ZOWIE unterstreicht diese neue Einrichtung das Engagement der Marke für die Anwendung von Sportwissenschaft im Design von E-Sport-Peripheriegeräten, wobei nun ein strategischer Schwerpunkt auf der aufstrebenden Wettbewerbsszene in Europa liegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250626068593/de/

"Mit dem ZOWIE Sports Science Lab stellen wir wissenschaftliche Methoden zur Verfügung, mit denen europäische Profispieler ihr volles Potenzial ausschöpfen können", erklärte Jay Wu, President von BenQ Europe B.V. "Jedes Design basiert auf realen Spielerdaten und Expertenwissen und spiegelt unser Engagement für leistungsorientierte Produktinnovationen und die Zukunft des E-Sports wider."

Mithilfe von Bewegungserfassung und Elektromyographie (EMG) analysiert das Labor die Interaktionen der Spieler mit der Maus und sammelt Daten zu Ergonomie, Gelenkwinkeln, Bewegungsgeschwindigkeit und Muskelaktivität. Dies ermöglicht personalisierte Mausempfehlungen, die auf individuelle Spielstile und Spieltypen zugeschnitten sind. So können Spieler ihr Training auf der Grundlage von Ermüdungsdaten optimieren, um unter anhaltendem Wettbewerbsdruck Spitzenleistungen zu erbringen.

Spielerorientiertes Design, basierend auf Daten

Seit der Einführung der legendären EC-Mausserie, die 2010 gemeinsam mit der schwedischen E-Sport-Legende Emil "HeatoN" Christensen entwickelt wurde, hat sich ZOWIE dazu verpflichtet, seine Produkte anhand des Feedbacks von Spielern aus der Praxis kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit dem neuen Sports Science Lab kann ZOWIE beurteilen, wie verschiedene Mausmodelle mit individuellen Spielstilen in Titeln wie CS2, VALORANT, Fortnite und Apex Legends harmonieren, und so präzise Ausrüstungsempfehlungen geben, die das Potenzial der Spieler maximieren.

Das Labor bewertet auch die Leistung vor und nach dem Einsetzen der Ermüdung und unterstützt die Spieler dabei, Probleme wie verminderte Fingerstabilität oder ungenaue Bremskontrolle zu erkennen und ihr Training entsprechend anzupassen. Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit E-Sportlern während des gesamten Testprozesses stellt sicher, dass jede Produktgeneration den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen des tatsächlichen Wettkampfs entspricht.

Sportwissenschaft in der Praxis: ZOWIE Mausdesign

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Mausdesigns von ZOWIE. Die U-Serie wurde beispielsweise für schnelle Spiele wie Valorant, Fortnite und Apex Legends entwickelt und verfügt über eine leichte, kabellose Bauweise und ein verbessertes Claw-Grip-Gefühl, um Agilität und Ausdauer zu verbessern.

Ähnlich geht die EC3 über eine einfache Verkleinerung der EC2 hinaus und integriert tiefere Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft. Das neu strukturierte Design passt die Winkel der Fingergelenke und die Position der Seitentasten an, um Ermüdungserscheinungen bei schnellem Klicken zu reduzieren und versehentliche Tastendrücke zu vermeiden. Tests haben gezeigt, dass diese Verbesserungen dazu beitragen, die Belastung der Handgelenkbeugemuskeln bei wiederholten klickintensiven Tätigkeiten zu minimieren.

Die DW-Serie, die neueste symmetrische kabellose Maus von ZOWIE, wurde ebenfalls auf Grundlage der tatsächlichen Anforderungen beim Gaming und anhand von Testdaten professioneller Spieler entwickelt. Jedes Modell der DW-Serie wurde für verschiedene Griffstile entwickelt und bietet einzigartige Vorteile beim Spielen. Beispielsweise zeichnen sich DW-FK-Varianten bei wiederholten Mikroeinstellungen aus und bieten höhere Präzision und langfristigen Komfort in FPS-Spielen, die eine hohe Zielgenauigkeit erfordern.

Ausblick: Innovation durch Forschung ausbauen

ZOWIE widmet sich seit langem der Innovation im Bereich der E-Sport-Technologie, hält zahlreiche Patente und entwickelt seine Produktdesign-Philosophie kontinuierlich weiter. Die Eröffnung des neuen European Sports Science Lab ist ein Meilenstein in der Produktinnovationsgeschichte von ZOWIE.

Angesichts des exponentiellen Wachstums des europäischen E-Sport-Marktes der bis 2033 voraussichtlich ein Volumen von 4,3 Mrd. USD erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,04 zwischen 2025 und 20331 ist ZOWIE bestrebt, seine Forschungsbemühungen auszuweiten, um maßgeschneiderte Ausrüstung und Trainingsempfehlungen anzubieten, die sich an die sich wandelnden Anforderungen der Spieler anpassen.

Über ZOWIE BenQ Corporation

ZOWIE wurde 2008 gegründet und ist eine führende E-Sport-Marke für professionelle Spieler, die sich auf spielerorientiertes Design konzentriert und sich der Bereitstellung von E-Sport-Ausrüstung für professionelle FPS-Spieler verschrieben hat. Im Jahr 2015 schloss sich ZOWIE der BenQ Corporation an und vereinte sein Fachwissen mit den soliden Forschungs- und Entwicklungsressourcen sowie den führenden Fähigkeiten von BenQ in der Panelherstellung. ZOWIE ist weiterhin bestrebt, durch wissenschaftliche Forschung Spitzenleistungen im Produktdesign zu erzielen. Mit einem Anteil von 70 der professionellen Spieler, die ZOWIE-Produkte verwenden, liefert die Marke weiterhin erfolgreich hochwertige Ausrüstungstechnologie an Spieler weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: https://zowie.benq.eu/en-eu/mouse.html

____________________________________ 1 IMARC Group Research https://www.imarcgroup.com/europe-esports-market?utm_source=chatgpt.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250626068593/de/

Contacts:

Globaler Kontakt

Yvonne Liu

Global Media Relations, BenQ Corporation

Tel: +886 919-222-549

E-Mail: yvonne.ic.liu@BenQ.com