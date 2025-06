Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy feiert Einweihung des ersten Wasserstoffprojekts

Nach mehreren Jahren Planung und rund 13 Monaten Bauzeit hat ABO Energy das erste Wasserstoffprojekt der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Das Pilotprojekt im hessischen Hünfeld-Michelsrombach besteht aus einer Windenergieanlage, einer 5-MW-Elektrolyseanlage (Wasserstofferzeugung) sowie einer Wasserstofftankstelle mit Trailer-Abfüllanlage. Die Anlage soll planmäßig bis zu 450 Tonnen Wasserstoff pro Jahr erzeugen.

"Das Projekt markiert einen Meilenstein für unser Unternehmen, aber auch für die Energiewende in Deutschland", sagt Dr. Jochen Ahn, einer der Gründer von ABO Energy. "Die Anlage ist in dieser Form einzigartig in Deutschland und eines der ersten Projekte, das zertifizierten grünen Wasserstoff erzeugt. Nur grüner Wasserstoff hilft uns, das ...

