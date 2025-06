Bayreuth (ots) -Der Medizinprodukte-Hersteller medi ist mit dem renommierten German Brand Award 2025 ausgezeichnet worden: Die Design-Kampagne mediven Rund- und Flachstrick hat in der Kategorie gewonnen "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - 360° Campaign". Unternehmen, Agenturen, Designer:innen und Markenverantwortliche weltweit konnten ihre Projekte für den German Brand Award 2025 einreichen. Die Preisverleihung fand am 26. Juni 2025 in Berlin statt.Damit hat die Design-Kampagne mediven Rund- und Flachstrick nach dem iF DESIGN AWARD den zweiten Design-Preis in diesem Jahr abgeräumt. Eingereicht beim German Brand Award wurden über 1.200 Projekte. Im Fokus dabei zukunftsweisende Markenstrategien, die gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden mit innovativen Ansätzen, nachhaltigen Prozessen und einer klaren Positionierung - und so neue Maßstäbe setzen. Eine unabhängige Fachjury entscheidet über die Zulassung zum Wettbewerb und die Gewinner. Ihre Beurteilung: "Durch die ikonische Kulisse der La Muralla Roja werden die neuen Trendfarben Lichtblau und Rostrot eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Ton-in-Ton-Inszenierung zeigt, wie medizinische Kompressionsstrümpfe als stilvolle Alltagsbegleiter überzeugen können. Besonders hervorzuheben ist die Nahbarkeit durch echte Patient:innen, die die Botschaft der Kampagne authentisch transportieren. Ein ganzheitliches Konzept, das therapeutischen Nutzen und Ästhetik wirkungsvoll vereint."Katharina Funk, Junior Product Marketing Managerin Campaign bei medi, über den Award: "Gemäß unseres Claims 'medi. I feel better.' möchten wir Patient:innen dazu befähigen, ihre Lebensqualität mit unseren Produkten zu verbessern. Der Kern unserer Markenstrategie und all unserer Arbeit sowie unseres Engagements ist das Wohlbefinden von Patient:innen. Deswegen freut es uns sehr, dass der Rat der Formgebung unsere mediven Design-Kampagne ausgezeichnet hat. Dieser Preis bestärkt uns neben dem Feedback von Anwender:innen, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und den Nerv der Community getroffen haben!"Design-Kampagne verbindet Mode mit FunktionalitätDie Kampagne geht bewusst über die reine Produktpräsentation hinaus und inszeniert medizinische Kompressionsstrümpfe als modisches Statement, das individuelle Ausdruckskraft unterstreicht. Die klare Botschaft: Kompression bedeutet heute, keine Kompromisse zu machen - sie vereint medizinische Wirksamkeit mit modischem Anspruch. Die Kampagne ermutigt Patient:innen, ihre Persönlichkeit, Wünsche und Lebensfreude trotz - oder gerade wegen - gesundheitlicher Herausforderungen selbstbewusst zu zeigen. Stefanie Schimoni, Team Lead Visual Brand Experience bei medi und verantwortlich für die Kreativkonzeption, erklärt: "Die Kampagne setzt ein kraftvolles Zeichen für Stärke und Selbstliebe und inspiriert Betroffene, ihre Lebensfreude durch Mode selbstbewusst zu unterstreichen. Sie beflügelt Patient:innen über sich hinauszuwachsen, ihre Komfortzone zu verlassen und mutig ihre Stimme zu finden! Dabei hebt die Verbindung aus ikonischer Location, starker Symbolik sowie einzigartiger Design-Umsetzung medi als moderne Marke hervor, die den Bedürfnissen und der persönlichen Ästhetik von Patient:innen gerecht wird."Verbindung von medizinischer Expertise, Design-Kompetenz und modernem LebensgefühlDie Aufnahmen zur Kampagne entstanden im bekannten Gebäudekomplex La Muralla Roja im spanischen Calpe - einem architektonischen Meisterwerk, das 1973 von Stararchitekt Ricardo Bofill entworfen wurde. Mit seiner markanten Farbwelt aus satten Rot- und Blautönen sowie der geometrischen Struktur aus Treppen, Innenhöfen und verwinkelten Gängen bot die Location die passende Kulisse für die beiden neuen mediven Trendfarben Lichtblau und Rostrot. Stefanie Schimoni erklärt: "Mit ihrer klaren Ästhetik und dem markanten visuellen Bezug zur Architektur der Location setzt die Kampagne starke visuelle Akzente und bleibt im Gedächtnis. Erstmals haben wir weltweit echte Patient:innen als Testimonials eingebunden - ein bewusstes Zeichen dafür, dass die Herausforderungen, Bedürfnisse und Wünsche Betroffener länderübergreifend ähnlich sind. Unterstützt durch selbstbewusste Botschaften, einfühlsame Sprache und authentische Zitate schafft die Kampagne eine emotionale Nähe und spricht ihre Zielgruppe auf Augenhöhe an. Die visuelle Verbindung von medizinischer Kompression, Mode und Architektur betont unseren hohen Design-Anspruch und zeigt: Kompression ist heute nicht nur funktional, sondern auch ein ausdrucksstarkes Fashion-Statement."Der Auslober: German Design Council - Rat für FormgebungDer German Brand Award wird jährlich von der Stiftung German Brand Institute ausgelobt und ist seit 1953 die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher. Die Stiftung German Brand Institute wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK-Markenberatung ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Der German Brand Award ist einer der reichweitenstärksten Marketingpreise im deutschsprachigen Raum und wird zunehmend internationaler.