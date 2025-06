Augsburg (ots) -Immer mehr Menschen suchen nach einem Weg, sich in der Hotellerie selbstständig zu machen - ohne jahrelange Branchenerfahrung und mit einem sicheren Fundament. BRIGHT Franchise, gegründet von Hendrik Kuhlmann, bietet ein innovatives Franchisesystem für Quereinsteiger, die Apartments oder Hotels unter einer starken Marke betreiben möchten. Was BRIGHT Franchise von klassischen Konzepten unterscheidet, wie der Einstieg funktioniert und welche Vorteile die Partner erwarten, erfahren Sie hier.Viele Berufstätige träumen davon, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Unternehmen zu führen - am besten in einer spannenden Branche mit großem Zukunftspotenzial. Besonders häufig fällt dabei der Blick auf die Hotellerie: Menschen begeistern, ihnen ein Zuhause auf Zeit bieten und dabei wirtschaftlich erfolgreich sein. Doch oft scheitern die Pläne bereits am Anfang. Die größten Hürden: fehlende Branchenerfahrung, unklare Prozesse und die Sorge, den hohen Anforderungen eines Beherbergungsbetriebs nicht gewachsen zu sein. Hinzu kommt, dass Quereinsteiger oft an ihren Fähigkeiten zweifeln, finanzielle Verluste fürchten und sich etablierten Hoteliers unterlegen fühlen. Wenn diese Probleme bestehen bleiben, platzt der Traum oft, bevor er überhaupt begonnen hat. "Viele potenzielle Gastgeber geben auf, bevor sie überhaupt angefangen haben - dabei könnte der Weg so viel leichter sein", betont Hendrik Kuhlmann, Gründer und Geschäftsführer von BRIGHT Franchise."Wir bieten ein erprobtes System, das typische Fehler vermeidet und den Einstieg in die Hotellerie auch für Quereinsteiger ermöglicht", erklärt Hendrik Kuhlmann. Seit 2019 hat er BRIGHT von einer kleinen Ferienwohnungsvermietung zu einer dynamischen Marke mit Apartments, Boardinghäusern und Hotels in Deutschland aufgebaut. Heute gibt er diese Erfahrung gemeinsam mit seinem Team weiter, indem er Gastgeber nicht nur beim Start, sondern auch beim langfristigen Betrieb und Wachstum ihrer Beherbergungsbranche begleitet. Das BRIGHT-Franchisekonzept setzt auf eine Kombination aus digital gestütztem Betrieb, klaren Qualitätsstandards und intensiver Unterstützung. Ziel ist es, unternehmerisch denkenden Menschen einen unkomplizierten Einstieg in die Hotellerie zu ermöglichen - und dabei eine neue Generation von Gastgebern zu fördern, die Innovation und wirtschaftlichen Erfolg mit echter Gastfreundschaft verbinden.Mit BRIGHT Franchise zum eigenen Beherbergungsbetrieb - ohne VorkenntnisseBRIGHT Franchise richtet sich gezielt an Menschen mit Unternehmergeist - selbst wenn sie keine Vorerfahrung in der Hotellerie mitbringen. Das System bietet klare Strukturen - vom digitalen Check-in über das Revenue Management bis hin zu Marketing und Gästesupport. Quereinsteiger profitieren von einem durchdachten Betreuungskonzept, das ihnen die komplexen Abläufe eines Beherbergungsbetriebs erleichtert und den Fokus auf das Wesentliche ermöglicht: den Gast.Auch bestehende Betriebe lassen sich mit wenigen Anpassungen in das BRIGHT-System integrieren - ein echter Vorteil für Betreiber, die ihr Haus neu positionieren möchten. Für neue Projekte bietet BRIGHT Franchise erprobte Einrichtungskonzepte, die Partner flexibel an ihre Immobilie anpassen können. So gelingt ein planbarer Einstieg - und eine klar geregelte Expansion. Ein echter Vorteil für alle, die mit überschaubarem Risiko starten möchten.Was Hendrik Kuhlmann in der nächsten Generation von Gastgebern siehtFür Hendrik Kuhlmann ist klar: Die Zukunft der Beherbergung liegt in einer starken Gemeinschaft. "Allein lassen sich die Anforderungen als Gastgeber nur schwer bewältigen. Doch wer Teil eines starken Systems und einer bekannten Marke ist, kann wachsen - unternehmerisch wie persönlich", sagt er. Genau deshalb legt BRIGHT Franchise Wert auf Partnerschaft auf Augenhöhe. Franchisepartner bleiben eigenständige Unternehmer, profitieren aber von bewährten Abläufen, fundiertem Wissen und einem professionellen Markenauftritt.Das BRIGHT-System stattet seine Partner mit allem aus, was für einen erfolgreichen Betrieb notwendig ist: moderne IT-Lösungen, eine vollständig digitalisierte Gästereise - von der Direktbuchung über die Plattform bis zum automatisierten Check-in -, 24/7 Gästesupport, intensive Schulungen und ein starkes Netzwerk. So wird aus dem Traum vom eigenen Beherbergungsbetrieb ein realistisches und wirtschaftlich solides Geschäftsmodell - auch für Quereinsteiger.Sie möchten in die Beherbergungsbranche einsteigen, Ihr eigenes Apartment- oder Hotelprojekt starten und dabei auf ein erprobtes System setzen? Melden Sie sich jetzt bei BRIGHT Franchise und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team!