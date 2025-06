Nachdem Donald Trump bereits einen Durchbruch angekündigt hatte, bestätigt nun auch sein Handelsminister: Die USA und China unterzeichnen ein Abkommen und wollen ihren Zollstreit beenden.Nach monatelangen Verhandlungen haben die USA und China ein ihr lange erwartetes Handelsabkommen unterzeichnet. US-Handelsminister Howard Lutnick bestätigte, dass die vor einem Monat in Genf getroffene Vereinbarung nun offiziell unterzeichnet wurde. Ein Meilenstein, der die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nationen stabilisieren dürfte, so die Hoffnung der Finanzmärkte. Ein heiß diskutiertet Streitpunkt zwischen beiden Seiten betrifft den Zugang zu seltenen Erden, die in zahlreichen wichtigen …