Warschau, 27. Juni 2025 - LM PAY, ein führendes polnisches FinTech-Unternehmen, bietet spezialisierte Finanzierungslösungen für medizinische und ästhetische Behandlungen an. In einem Markt mit hohen Kosten für Privatmedizin, begrenztem Versicherungsschutz und langen Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitswesen erleichtert LM PAY den Zugang zu wichtigen Leistungen durch flexible Finanzierungsmodelle - zum Vorteil von Patienten und Kliniken. Testiertes Wachstum im Geschäftsjahr 2024 Nach dem geprüften Jahresabschluss konnte LM PAY seinen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2024 erfolgreich fortsetzen. Der Umsatz stieg um 29 % auf 22,7 Mio. PLN (ca. 5,3 Mio. EUR). Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelte sich besonders positiv und wuchs um das 35-Fache von 0,2 Mio. PLN (0,04 Mio. EUR) auf 7,0 Mio. PLN (1,6 Mio. EUR). Treiber dieser Entwicklung waren der Ausbau des Partnernetzwerks und die steigende Nachfrage nach Beauty- und Gesundheitsdienstleistungen in Polen. Die Kundenbindung stieg ebenfalls: Der Anteil der wiederkehrenden Kunden lag bei 30 % (Vorjahr: 29 %). Die Gesamtzahl der betreuten Kunden stieg um 16 % auf 38.500. Umsatzwachstum im ersten Quartal 2025 (vorläufig) Auch im ersten Quartal 2025 setzte sich das Wachstum fort: Mit 7,2 Mio. PLN (1,7 Mio. EUR) wurde ein Umsatzplus von 22 % gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt. Das EBIT sank aufgrund von Entwicklungsausgaben für neue Produkte und Partnerschaften in den Bereichen Banking und Versicherung leicht um 4 % auf 2,2 Mio. PLN (0,53 Mio. EUR). Das Unternehmen wertet dies als temporären Effekt. Positiver Ausblick für 2025 Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management ein starkes Wachstum des Kreditvolumens auf 130 bis 170 Mio. PLN (30,4 bis 39,8 Mio. EUR). Der Umsatz soll zwischen 32 und 42 Mio. PLN (7,5 bis 9,8 Mio. EUR) liegen. Das EBIT-Ziel liegt zwischen 7 und 12 Mio. PLN (1,6 bis 2,8 Mio. EUR). Diese Prognosen basieren auf der Strategie von LM PAY, umsatzstarke Partner zu gewinnen, das Vertriebsnetz auszubauen und die Marktpräsenz im Bank- und Versicherungssektor zu stärken. Zusätlich sollen Kostensenkungsmaßnahmen und Refinanzierungen zur Steigerung der operativen Effizienz beitragen. In diesem Zusammenhang bringt LM PAY neue Produkte auf den Markt, darunter Secure Pay und Medipay Mobile by VISA, und erweitert seine Aktivitäten im Bereich der Kfz-Versicherung. Diese InsurTech-Initiativen sollen die Marktposition stärken und das Umsatzwachstum zusätzlich fördern. Einladung zum Earnings Call und zur Herbstkonferenz Das Management stellt die aktuellen Zahlen und den Ausblick für 2025 am 9. Juli um 11:00 Uhr in einem Earnings Call von MWB Research vor. Interessierte Investoren und Journalisten können sich unter folgendem Link anmelden:

https://research-hub.de/events/registration/2025-07-09-11-00/Y00-GR

Darüber hinaus nimmt LM PAY an der EquityForum-Herbstkonferenz am 1. und 2. September in Frankfurt teil. Über LM PAY LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheits- und ästhetische Behandlungen spezialisiert hat. Die innovative Plattform von LM PAY integriert sich nahtlos in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken und Schönheitssalons in Polen. Sie vereinfacht die Finanzierung für Patienten und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter, was die Prozesse effizienter und reibungsloser macht.

Das Unternehmen arbeitet mit führenden Marktakteuren zusammen und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt. Mit einer Listung an der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY gut positioniert, um in Zukunft weiter zu expandieren. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen gehören die Weiterentwicklung des B2B-Partnernetzwerks in Polen sowie die Diversifizierung der Embedded-Finance-Lösungen in neue Branchen wie die Kfz-Versicherung und rechtliche Dienstleistungen. Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Telefon +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl



