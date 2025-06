FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Erholungsrally der Aktien des Maschinenbauers Aixtron haben am Freitag einige Anleger zunächst ein wenig Kasse gemacht. Nach einem positiven Kommentar der Investmentbank Oddo BHF stieg der Kurs kurz nach dem Handelsstart um bis auf knapp 15,69 Euro und damit auf ein weiteres Hoch seit Januar. Zuletzt notierten die Papiere dann aber mit 15,39 Euro 0,4 Prozent im Minus. Seit dem Mehrjahrestief im April summieren sich die Kursgewinne aber auch schon auf mehr als 80 Prozent.

Die Analysten von Oddo BHF sehen weiter Luft nach oben, hoben ihr Kursziel von 17 auf 19 Euro an und blieben bei ihrem "Outperform" Votum. Eine Investorenveranstaltung des Unternehmens in Paris habe zuversichtlich gestimmt, so die Experten. So sei laut Aixtron 2025 ein Erreichen der Mitte der Zielspannen für die Geschäftsentwicklung das wahrscheinlichste Szenario. Die Markterwartungen seien da noch vorsichtiger, so die Experten. Gleichwohl blicke das Unternehmen noch eher vorsichtig auf 2026, da die Entwicklung schwer vorhersagbar sei.

Für die Zeit ab 2027 habe das Unternehmen aber schon positiver geklungen, hieß es weiter in der Studie. Denn dann dürften sogenannte Galliumnitrid-Chips zunehmend Einsatz in Rechenzentren finden.

Bis Mitte April hatten Sorgen hinsichtlich der Investitionsbereitschaft der Chiphersteller die Aixtron-Aktien belastet. Mittlerweile hellt aber der Megatrend "Künstliche Intelligenz" auch die Stimmung für Aixtron wieder auf. Das Unternehmen stellt Maschinen zur Herstellung von Computerchips her. Dabei rücken immer mehr Galliumnitrid-Chips in den Fokus, da diese energieeffizienter sind als klassische Siliziumchips. Das macht sie für die sehr energieintensiven KI-Anwendungen besonders interessant./mis/gl/stk