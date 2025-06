Braunschweig (ots) -Alle prominenten Streckenpaten des walk4help am 5. Juli 2025 im Bürgerpark Braunschweig stehen fest. Besonders die 6-Kilometer-Strecke Luft wartet mit einem prominenten Dreiergespann als Streckenpaten auf: Angeführt von Model und TV-Persönlichkeit Lilly Becker, begleitet vom ehemaligen deutschen Zehnkämpfer Jürgen Hingsen sowie von der beinamputierten Marathon-Läuferin und Autorin Asha Noppeney. Für die 2-Kilometer-Strecke Feuer übernimmt Ex-Skirennläufer Christian Neureuther die Patenschaft. Damit ist das VIP-Team des walk4help 2025 komplett - denn auch der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther (Strecke Erde, 4 km) und Schwimmlegende Franziska van Almsick (Strecke Wasser, 8 km) engagieren sich für das Mega-Charity-Event in Braunschweig. Alle Startgelder* und Spenden des walk4help kommen zahlreichen regionalen Projekten der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder. zugute.Lilly Becker ist ein niederländisches Model und erfolgreiche TV-Persönlichkeit. Die Ex-Gattin von Boris Becker überzeugte zuletzt mit ihrer offenen Art als "Dschungelkönigin" bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Januar 2025. Sie setzt sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke ein, insbesondere im Bereich Kinder- und Frauenrechte, und nutzt ihre Reichweite, um für diese Themen zu sensibilisieren. "Als Mutter weiß ich, was es heißt, ein Kind auf dem Weg in seine Zukunft zu begleiten. Das ist eine große Aufgabe und Herausforderung. Der walk4help hilft sozial benachteiligten Kindern. Deshalb laufe ich in Braunschweig mit und möchte viele Menschen motivieren, mitzumachen", sagt die Power-Frau, die extra aus London anreist.Jürgen Hingsen zählt zu den erfolgreichsten deutschen Zehnkämpfern der 1980er-Jahre und stellte mehrfach Weltrekorde auf. Bei den Olympischen Spielen 1984 gewann er die Silbermedaille und ist vor allem für seinen fairen Sportsgeist und seine beeindruckende Karriere im Mehrkampf bekannt geworden. Auch er war Teilnehmer des "Dschungelcamps" im Jahr 2025."Ich habe viel Gutes über United Kids Foundations in der Region Braunschweig-Wolfsburg gehört. Fantastisch, was da für Kinder geleistet wird! Als der Volksbank-Chef Jürgen Brinkmann mich eingeladen hat, am walk4help teilzunehmen, habe ich mit großer Begeisterung zugesagt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Kindern zu helfen", erläutert Hingsen.Mit im Promi-Team ist auch Asha Noppeney. Bekannt wurde die 70-jährige Uganderin als beinamputierte Marathon-Läuferin. Trotz ihres Handicaps absolvierte sie zahlreiche Langstreckenläufe und engagierte sich unermüdlich für Inklusion im Sport. Für ihren Einsatz wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Als Autorin hat sie ihre inspirierende Lebensgeschichte festgehalten. Heute setzt sie sich als Motivationsrednerin und Mentorin für Menschen mit Behinderung ein.Christian Neureuther übernimmt Patenschaft der Strecke FeuerChristian Neureuther war in den 1970er- und 1980er-Jahren einer der besten deutschen Slalomfahrer und feierte zahlreiche Weltcup-Erfolge. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Wintersport treu und ist bis heute als Experte und engagierter Botschafter für Bewegung und Gesundheit aktiv. So ist er u. a. mit seinem Sohn Felix Neureuther Initiator der bundesweiten Schul-Initiative Naturhelden und leidenschaftlicher Unterstützer der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder.. "Felix und ich sind Familien-Menschen, kommen aus der Natur. Die Liebe zu unseren Kindern ist unsere DNA. In der Region Braunschweig-Wolfsburg haben wir tolle Unterstützer für unsere Stiftung und Programme, wie "Beweg Dich schlau!". Mit unserer Teilnahme am walk4help wollen wir den Menschen in der Region Braunschweig-Wolfsburg auch ein bisschen Danke sagen", erklärt der Manager und Unternehmer aus Garmisch-Partenkirchen.RTL-Nord-Moderatorin Jasmin Wiegand ebenfalls für den guten Zweck aktivDas VIP-Team beim walk4help erhält zudem Unterstützung von RTL-Nord-Moderatorin Jasmin Wiegand. Seit 2006 moderiert sie bereits die Sendung für Niedersachsen und Bremen und kennt daher die Region Braunschweig aus ihrer langjährigen Erfahrung. Das motiviert sie dazu, Kilometer für den guten Zweck zu laufen.Großes Familienfest mit zahlreichen HighlightsDoch die großartige prominente Unterstützung ist nur eines der Highlights des walk4help. Am 5. Juli steigt im Bürgerpark Braunschweig zudem ein großes Familienfest für Jung und Alt: Auf den vier Strecken lassen sich allerlei Mitmachaktionen, Wissensstände und gastronomische Köstlichkeiten entdecken. Diese bündeln sich besonders an den einzelnen Element-entsprechenden Themencamps, die sich entlang jeder Strecke finden lassen.Volker Schlag & Kinderchor und weitere Künstler auf der BühneDarüber hinaus wird auf der Hauptbühne am Start- und Zielbereich den ganzen Tag über ein vielfältiges Programm dargeboten. Greta Kortenacker, Moderatorin bei Radio 38, führt dabei durch den Tag. Von 10 Uhr bis zu einer möglichen Weltrekordverkündung um 18 Uhr treten verschiedene Künstler und Vereine auf wie Volker Schlag & Kinderchor, die Dolphins Cheerleader aus Salzgitter sowie der Box-Club 62 e. V. aus Peine. Mit dabei sind auch Köki - Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder e. V. aus Braunschweig, Only Ladies Tanzclub, Maritimer Chor Wolfsburg, Cheerleading Gruppe Dynasty vom VfL Wolfsburg e. V. und The Owl Town Pipe & Drum Band. Zwischendurch gibt es inspirierende und informative Interviews mit den Verantwortlichen von United Kids Foundations sowie von Gesunde Erde. Gesunde Kinder..Ab 17.30 Uhr übernimmt Wolfram Kons, Fernsehmoderator und Gesamtleiter RTL-Charity, die Finalmoderation. Gemeinsam mit den United Kids Foundations-Verantwortlichen sowie den walk4help-Initiatoren Jürgen Brinkmann und Robert Lübenoff schaut er auf die 20-jährige Geschichte des Kindernetzwerks zurück, ehe die Verkündung eines möglichen Weltrekords ab 18 Uhr beginnt.Jürgen Brinkmann abschließend: "Mit den zahlreichen Mitmachaktionen, den Themencamps und dem facettenreichen Bühnenprogramm bieten wir nicht nur einen Walk für den guten Zweck, sondern eine vielseitige Veranstaltung für die ganze Familie - getragen von einem starken Gemeinschaftsgeist." Robert Lübenoff ergänzt: "Es ist großartig zu sehen, wie viele prominente Persönlichkeiten sich mit Herzblut für den walk4help engagieren - sie setzen ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und soziale Verantwortung. Jeder Einzelene ist aufgerufen, es ihnen gleich zu tun!".Über den walk4help:Mithilfe des walk4help sollen Spenden für regionale und bundesweite Projekte der Initiative Gesunde Erde. Gesunde Kinder. gesammelt werden. Gleichzeitig soll ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Am 5. Juli gehen, walken und laufen die Teilnehmenden gemeinsam im Bürgerpark. Dabei können sie zwischen vier Routen wählen, die thematisch nach den Elementen gestaltet sind - Wasser (8 Kilometer), Luft (6 Kilometer), Erde (4 Kilometer) und Feuer (2 Kilometer, vorgesehen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Kinder). Unterwegs begegnen den Teilnehmenden verschiedene Informationsstände, Verpflegungsmöglichkeiten und Unterhaltungsangebote. Wenn ein neuer Weltrekord erreicht wird - bei mehr als 52.482 Kilometern -, verdoppelt die BRAWO GROUP, die Unternehmensgruppe der Volksbank BRAWO, alle Startgelder* und Spenden. Beim walk4help 2019 legten 11.823 Teilnehmer zusammen 52.482 Kilometer zurück - und sammelten damit Spenden von 1,1 Millionen Euro, die Projekten für Kinder und Jugendliche zugute kamen. Nun findet der walk4help 2025 anlässlich des 20. Geburtstages von United Kids Foundations erneut statt.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.walk4help.deÜber Gesunde Erde. Gesunde Kinder.Gesunde Erde. Gesunde Kinder. ist die erste Initiative im deutschsprachigen Raum, die sich speziell auf die Zusammenhänge von Kindergesundheit, Klimawandel und Umweltschutz fokussiert.Ziel ist es, nachhaltige Lösungen für die Gesundheit unserer Kinder und des Planeten zu entwickeln - gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Persönlichkeiten und Unternehmen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Zusammen schaffen wir Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels und ermöglichen Partizipation und Empowerment für ein gesundes und nachhaltiges Leben von klein auf.Weitere Informationen unter gesunde-erde-gesunde-kinder.de*nach Steuerabzug