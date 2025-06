Braunschweig (ots) -Einladung zur Presseakkreditierung - walk4help am 5. Juli 2025Sehr geehrte Damen und Herren,wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung über unsere Veranstaltung walk4help am 5. Juli 2025 im Braunschweiger Bürgerpark ein.Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir um vorherige Akkreditierung bis zum 2. Juli 2025.Bitte reichen Sie dazu folgende Angaben ein:- Vollständiger Name:- Medium / Redaktion:- Funktion (z. B. Redakteur:in, Fotograf:in):- Nachweis journalistischer Tätigkeit (z. B. gültiger Presseausweis oder aktuelle Veröffentlichungen, als Anhang)AkkreditierungsbedingungenDie Akkreditierung ist ausschließlich Journalist:innen vorbehalten, die über eine nachvollziehbare redaktionelle Tätigkeit verfügen. Wir behalten uns vor, Anfragen anhand objektiver Kriterien zu prüfen und ggf. abzulehnen. Ein Anspruch auf Akkreditierung besteht nicht.Für die Akkreditierung bitten wir um Vorlage eines gültigen Presseausweises oder eines geeigneten Nachweises journalistischer Tätigkeit (z. B. aktuelle Artikel, Redaktionsbestätigung etc.)Bitte beachten Sie, dass mit Ihrer Anmeldung personenbezogene Daten erhoben und ausschließlich zur Veranstaltungsorganisation verarbeitet werden.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung: united-kids-foundations.de/datenschutz.Interviewanfrage - walk4help am 5. Juli 2025Für eine optimale Berichterstattung über unsere Veranstaltung walk4help am 5. Juli 2025 im Braunschweiger Bürgerpark möchten wir im Vorfeld abfragen, mit welchem unserer prominenten Starter Sie während der Veranstaltung ein Interview führen möchten.Im Anschluss werden wir Ihnen einen Ablaufplan zukommen lassen, zu welchen Zeiten Interviews beim walk4help möglich sind.Ich (Name/Medium),___________________________________________________________________________________, möchte ein Interview führen mit (bitte ankreuzen; mehrere Angaben möglich):- Lilly Becker- Jürgen Hingsen- Franziska van Almsick- Felix Neureuther- Christian Neureuther- Asha NoppeneyKontakt & RückmeldungBitte senden Sie Ihre Akkreditierungs- und Interviewanfrage bis zum 2. Juli 2025 an: presse@vbbrawo.deDaniel Dormeyer / Volksbank BRAWOPressesprecherTelefon: 0531 7005-1282Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.Pressekontakt:Daniel Dormeyer / Volksbank BRAWOPressesprecherE-Mail: presse@vbbrawo.deTelefon: 0531 7005-1282Original-Content von: Gesunde Erde. Gesunde Kinder., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175997/6064411