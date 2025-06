Frankfurt am Main (IRW-Press/27.06.2025) - "Die Digitalisierung ist im Mittelstand angekommen - und das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur KI-Readiness", erklärt Prof. Dr. Andreas Dahmen, Digitalisierungsexperte und Vorstand der GHK Management Consulting AG (Frankfurt am Main). Damit reagiert Dahmen auf eine aktuelle Aussage von Christoph Ahlhaus, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) und ehemaliger Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Anlässlich einer Senatsveranstaltung bei der Seiffert Logistics Gruppe betonte Ahlhaus: "Digitalisierung ist keine Kür, sondern Pflicht. Ohne Datenstrategie keine KI, ohne KI keine Zukunftsfähigkeit." Dahmen unterstreicht diesen Impuls und sieht den Mittelstand an einem Wendepunkt: "Nur wer digital denkt und handelt, kann die Potenziale von Künstlicher Intelligenz erschließen. Die Voraussetzungen dafür werden im Mittelstand gerade geschaffen - und das stimmt mich optimistisch." Ein ausführliches Interview mit Prof. Dr. Dahmen zum Thema "KI und Mittelstand" erscheint in der Wirtschaftswoche am 26. Juni 2025.

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19542197-deutschlands-fuehrender-ki-experte-andreas-dahmen-die-digitalisierung-erreicht-endlich-mittelstand