Bitcoin-Nachfrage erreicht neue Höchststände: Steht eine Kursexplosion bevor?

Die Nachfrage nach Bitcoin explodiert weiterhin in den USA, während die Zuflüsse in ETFs immer neue Rekorde brechen. Anleger fragen sich nun, ob die Mutter aller Kryptowährungen kurz vor einer Preisexplosion steht. Besonders bemerkenswert sind die anhaltenden Rekord-Zuflüsse in Bitcoin-ETFs, die seit dem 6. Juni ununterbrochen Gelder anziehen und deren verwaltetes Volumen massiv steigern konnten.

Rekord-Zuflüsse in Bitcoin-ETFs setzen sich fort

Die Nachfrage nach Bitcoin steigt seit der Zulassung von Spot-ETFs im Jahr 2024 kontinuierlich an, wobei die Fonds aktuell immer neue Rekorde bei den Zuflüssen verzeichnen. Bitcoin-ETFs konnten allein in dieser Woche bis Mittwoch mehr als eine Milliarde US-Dollar an Zuflüssen verzeichnen. Am Dienstag wurden netto 588,6 Millionen US-Dollar und am Mittwoch netto 547,7 Millionen US-Dollar in die jeweiligen Produkte investiert.

Diese Zuflüsse in derartiger Schnelligkeit stellen einen neuen Rekord für Bitcoin-ETFs dar. Seit dem 6. Juni fließen ununterbrochen Gelder in die ETF-Produkte, wobei selbst der letzte Abfluss am genannten Datum lediglich geringfügig war. Inzwischen kontrolliert der iShares Bitcoin ETF, das aktuell größte Produkt am Markt nach Kapitalisierung, bereits drei Prozent der gesamten Umlaufmenge des Bitcoins.

Experten-Prognosen deuten auf weitere Kursanstiege hin

Trotz der massiven Zuflüsse stellen sich Anleger die Frage, warum es beim Bitcoin noch nicht zu einer Preisexplosion gekommen ist. Tatsächlich ist die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs bereits ordentlich nach oben geklettert und könnte sich bei 107.000 US-Dollar für den Ausbruch auf neue Allzeithochs bereitmachen. Der bekannte Stratege des Investmenthauses Fundstrat, Tom Lee, zeigt sich optimistisch für einen weiteren Anstieg.

Lee hat sich bereits in der Vergangenheit mehrfach positiv für die weitere Entwicklung des Bitcoins geäußert und prognostizierte ein Kursziel von 250.000 US-Dollar, das noch in diesem Jahr erreicht werden soll. Dabei sollen das institutionelle Interesse und die Zuflüsse in ETFs eine tragende Rolle spielen. Mit Blick auf die anhaltenden Rekord-Zuflüsse in Bitcoin-ETFs und die optimistischen Aussagen von Experten wie Tom Lee scheinen die Zeichen für Bitcoin günstig zu stehen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.