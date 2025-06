LM PAY ist über eine strategische Partnerschaft mit CUK Ubezpieczenia in den polnischen Versicherungsmarkt eingetreten und hat "CUK Flex Pay" eingeführt, um eine flexible Finanzierung von Versicherungsprämien zu ermöglichen. Damit wird eine weit verbreitete Liquiditätslücke adressiert, da über 60% der polnischen Haushalte Schwierigkeiten mit Einmalzahlungen von 1.000-2.500 PLN haben. Dank des breiten Vertriebsnetzwerks von CUK (4.000 Berater, 4 Millionen Kontakte jährlich) bietet das Produkt erhebliches Skalierungspotenzial über die bestehenden 38.000 medizinischen Finanzierungskunden von LM PAY hinaus. Ein Szenario mit 10% Penetration deutet auf bis zu 400.000 potenzielle Nutzer hin. Weitere Einblicke gibt es bei der Veröffentlichung der endgültigen FY24-Ergebnisse im Earnings Call am 9. Juli. CEO Jakub Czarzasty wird zudem detaillierte Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung von LM PAY geben. Zur Teilnahme bitte hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-07-09-11-00/Y00-GR. Während die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen begrenzt bleiben, könnte sich die Initiative mittelfristig zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickeln. Die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 63.00 EUR bleiben bestehen. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa gefunden werden.





© 2025 AlsterResearch