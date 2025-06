Microsoft verabschiedet sich vom legendären Blue Screen of Death und ersetzt ihn ab Sommer 2025 in Windows 11 eine neue Darstellung. Sie soll Absturzursachen schneller erfassbar machen. Microsoft plant mit dem kommenden Update für Windows 11 (Version'¯24H2) den Blue Screen of Death (BSOD) gegen einen modernen, schwarzen Bildschirm auszutauschen. Die Neuerung hat das Unternehmen schon im April angekündigt. Jetzt ist es also bald soweit. Wie The'¯Verge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...