Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Freie und Hansestadt Hamburg begibt eine öffentliche Anleihe (ISIN DE000A3MQTC9/ WKN A3MQTC) und will neues Kapital in Höhe von 500 Mio. Euro aufnehmen, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 26.06.2035 werde ein jährlicher Kupon von 2,875% gezahlt, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung erfolge am 26.06.2025. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Ein konkretes Rating der Anleihe sei öffentlich derzeit nicht einsehbar. (Bonds weekly Ausgabe vom 26.06.2025) (27.06.2025/alc/n/a) ...

