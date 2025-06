Mainz (ots) -Auszeichnung als Medienpersönlichkeit des Jahres: In Berlin wurde ZDF-Moderatorin Maybrit Illner mit dem Horizont-Award ausgezeichnet. In der Kategorie Medien wurden mit der ZDF-Journalistin auch Pinar Atalay und Sandra Maischberger als Preisträgerinnen des Jahres geehrt.Die Preis-Jury hob in der Begründung für die Auszeichnung der drei Journalistinnen hervor, dass diese in einem Jahr globaler Unsicherheiten, geprägt von politischen Spannungen, gesellschaftlichen Polarisierungen und wachsendem Misstrauen gegenüber Medien, ein klares Zeichen gesetzt hätten: für faktenbasierte Aufklärung, für differenzierte Diskussion - und für eine journalistische Haltung, die Orientierung bietet, ohne zu belehren.Auszeichnung für QualitätsjournalismusIn der Jury-Begründung heißt es weiter: "Mit hoher Professionalität, analytischer Schärfe und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Publikum haben die drei Journalistinnen bewiesen, dass Qualitätsjournalismus lebt und dass er in der Lage ist, Vertrauen zu stiften, statt Spaltung zu fördern. Besonders im Rahmen des Bundestagswahlkampfs 2024/25 wurde offensichtlich, wie bedeutsam solche unabhängigen Stimmen im öffentlichen Diskurs sind. Die prägnanten, kritischen und stets respektvollen Gesprächsformate haben die politische Auseinandersetzung auf eine Weise bereichert, die weit über die Sendungen hinaus Wirkung entfaltete."Sachliche Analysen und klare HaltungDurch sachliche Analysen und eine klare Haltung in ihren Interviews trug Maybrit Illner laut Preis-Jury maßgeblich dazu bei, politische Themen einem breiten Publikum verständlich zu vermitteln.maybrit illner: Krieg oder Frieden - Sicherheit nur mit den USA?Am Abend der Preisverleihung lautete das Thema bei "maybrit illner: Krieg oder Frieden - Sicherheit nur mit den USA?" (https://www.zdf.de/play/talk/maybrit-illner-128/maybrit-illner-vom-26-juni-2025-100). In der Sendung sprach sich Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) erneut dafür aus, im Israel-Iran-Konflikt konzertiert auf eine Verhandlungslösung hinzuarbeiten. "Ich bleibe dabei, dass am Ende nur eine Verhandlungslösung zum Ziel führt", sagte Wadephul am Donnerstag bei "maybrit illner" und fügte hinzu: "Daran habe ich letzte Woche gearbeitet, daran arbeite ich diese Woche. " Er halte es mit dem früheren amerikanischen Außenminister John Kerry, der gesagt habe, man könne nicht alle Fähigkeiten, alle Menschen und alle Technik wegbomben.Informationen zu "maybrit illner" im ZDFSeit dem 14. Oktober 1999 ist der ZDF-Polittalk auf Sendung, zunächst noch unter dem Titel "Berlin Mitte". Seit mehr als 18 Jahren trägt die Sendung den Namen der Moderatorin. Bei "maybrit illner" wird donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF in 60 Sendeminuten das Thema der Woche diskutiert.Informationen zum Horizont-AwardSeit 42 Jahren würdigt Horizont, die Plattform für Marketing, Werbung und Medien, mit dem Award Persönlichkeiten der Kommunikationsbranche, die unternehmerischen Mut beweisen, Marken und Medien erfolgreich führen und neue Ideen verwirklichen.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6064448