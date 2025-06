Die Deutsche-Bank-Aktie strebt im freundlichen Marktumfeld weiter nach oben, ein neues Jahreshoch wurde markiert. Langsam, aber sicher rücken auch die Zahlen zum laufenden Quartal in den Fokus. Damit stellt sich dann noch eine gewichtigere Frage.Bei 25,54 Euro erreichten die Papiere der Deutschen Bank gestern ein neues Jahreshoch. Damit hat die Aktie von Deutschlands größtem Geldhaus 2025 bereits um mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Am 24. Juli will der Vorstand das Zahlenwerk zum nächste Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...