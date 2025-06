Die Steigerung der Produktionskapazität um 50% ist eine schnelle Reaktion auf die globalen Märkte

Die Rigaku Corporation, ein globaler Lösungspartner im Bereich Röntgenanalysetechnologien und ein Unternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku"), hat ihre Kapazitäten für die Produktion von Instrumenten zur Halbleiter-Prozesssteuerung in seinem eigenen Betrieb in Takatsuki (Präfektur Osaka) und an den Betriebsstätten eines Partnerunternehmens* in Nirasaki (Präfektur Yamanashi) erweitert.

* 6. Werk der Nippo Precision Co., Ltd.

Osaka Plant (clean booths)

Vor dem Hintergrund des rasant zunehmenden Einsatzes von KI-Halbleitern zeigt auch der Markt für Ausrüstungen, die in der Halbleiterfertigung und -inspektion eingesetzt werden, ein schnelles Wachstum. Das beschleunigte Wachstum der Leistungsfähigkeit und Integrationsdichte von Halbleitern macht exakte Messungen und Evaluierungen an Strukturen im Nanometerbereich wie beispielsweise dünnen Multilayer-Baugruppen, 3D-Speichern und 3D-Transistoren unverzichtbar.

Mit der aktuellen Erweiterung seiner Produktionskapazität hat Rigaku die Fläche seiner Montage- und Inspektionsbereiche verdoppelt. Durch die kürzlich erfolgte Fertigstellung eines Produktionsbetriebs in der Präfektur Yamanashi steigert das Unternehmen seine Produktionskapazität für Kernkomponenten wie Röntgengeneratoren und -detektoren. Zusammen wird die Gesamtkapazität für die Produktion von Instrumenten zur Halbleiter-Prozesssteuerung, bezogen auf die Zahl der Anlagen, im 4. Quartal 2025 um 50% höher sein als im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres. Rigaku verfolgt die Strategie, die Produktion von Anlagen auch in Zukunft in Abhängigkeit von der Nachfrage auszuweiten, wird also seine Kapazität im Vergleich zum 4. Quartal 2024 bis 2027 weiterhin um 50% erhöhen.

Durch diese Anstrengungen, so die Erwartung von Rigaku, wird das Unternehmen im 4. Quartal 2025 ein dramatisches Umsatzwachstum im Bereich der Halbleiter-Prozesssteuerungsanlagen erzielen und damit seinen Plan erfüllen, auf Ganzjahresbasis ein Wachstum von 20% zu erreichen.

Markus Kuhn, General Manager der Semiconductor Metrology Division, merkte hierzu an:

Diese Stärkung unserer Produktionsstruktur ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Strategie von Rigaku. Unsere Technologie ist die Antwort auf den Bedarf der Industrie an Präzisionslösungen für die Evaluierung der Dicke und Zusammensetzung von Nanostrukturen, wie sie für 3D-NAND- und GAA-Transistoren der nächsten Generation benötigt werden. Die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit unserer Plattformen genießen international hohen Respekt. Durch die Ausweitung unserer Produktionskapazität können wir unsere Fähigkeit zur terningerechten Lieferung dramatisch verbessern und unsere nahtlosen Support-Systeme von der Entwicklung bis zur Produktion stärken. Rigaku wird die führende Prozessentwicklung der Kunden sowohl im Hinblick auf technische Innovationen als auch auf die Versorgungsinfrastrutur weiterhin unterstützen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt weiter sichern.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70% erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

