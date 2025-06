WARSCHAU, Polen, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BNPL-Zahlungen sind nicht mehr nur eine Möglichkeit zur Finanzierung von Einkäufen, sondern stellen auch einen innovativen Faktor dar, der die Entwicklung des polnischen Kreditmarktes unterstützt. Eine von der polnischen Kreditauskunftei BIK durchgeführte Analyse ergab, dass die Nutzer von BNPL ihre Schulden gut zurückzahlen. Für 40 Prozent der "Thin-File-Bankkunden", die auch BNPL nutzen, kann die Kombination der beiden Datenquellen ihre Kreditwürdigkeit verbessern. Das Ausmaß einer solchen Verbesserung kann erhebliche Auswirkungen auf Kreditentscheidungen haben. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Analyse durch die von der BIK gesammelten einzigartigen Daten und durch die gemeinsam mit dem Finanzsektor entwickelten Berichtsstandards für BNPL-Transaktionen ermöglicht wurde.

In den folgenden Abschnitten stellen wir Folgendes vor:

die positiven Aspekte der Meldung von BNPL-Daten an die Kreditauskunftei

wie die Inanspruchnahme von BNPL entweder keine Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit von bis zu zwei Dritteln der Kreditnehmer, die dieses Produkt in Anspruch nehmen, haben wird oder diese erhöhen könnte

die Bedeutung von BNPL als Dienstleistung, die die Entwicklung des Finanzsektors unterstützt und 16 Prozent der Neukundengewinnung ausmacht

wie BNPL-Daten den Verbrauchern einen breiteren Zugang zum Kreditmarkt erleichtern können

ob für Personen, die BNPL nutzen, die Gefahr der Überschuldung besteht



Die Zahl der Kunden, die in Polen aktiv Bankkredite in Anspruch nehmen, ist seit etwa drei Jahren rückläufig. Derzeit verfügen 14,2 Millionen Personen über Darlehen oder Kredite im Bankensektor, das sind 7 % weniger als Ende 2019.

Eine unbestreitbare Quelle für den Eintritt neuer Kunden in den Markt ist das Produkt "Buy Now Pay Later" (BNPL). Diese Schlussfolgerung basiert auf der Analyse der Datenbank der BNPL-Transaktionen, die der BIK systematisch übermittelt und gemeldet wurden. Die BIK-Kreditauskunftei aggregiert solche Daten aus dem Bankensektor sowie von Kreditinstituten, deren vollständige Meldung an die BIK im Mai 2023 in Kraft tritt. Über 16 Prozent der Neukunden auf dem polnischen Finanzmarkt im Jahr 2025 nutzten BNPL als ihr erstes Finanzprodukt, und über 55 Prozent von ihnen waren Kunden im Alter von bis zu 24 Jahren.

Es ist hervorzuheben, dass es auf dem polnischen Markt zwei Arten von Produkten mit aufgeschobener Zahlung (BNPL) gibt: ratenweise und revolvierend. BNPL auf Raten bezieht sich auf Transaktionen, die den Kauf bestimmter Güter über einen kurzen, zinsfreien Zeitraum von bis zu 35 Tagen (tilgungsfreie Zeit) finanzieren, nach dem die Schuld zurückgezahlt wird. Wird der Betrag dann auf eine bestimmte Anzahl von Raten verteilt, können zusätzliche Kosten anfallen. Die zweite Transaktionsart - revolvierende BNPL - ermöglicht Käufe innerhalb eines mit der Bank vereinbarten, verlängerbaren Limits.

Obwohl der BNPL-Dienst noch relativ neu ist, erlebt er ein schnelles Wachstum. Der Wert der Finanzierungen über "Buy Now Pay Later"-Optionen in Polen, die hauptsächlich von Nicht-Banken bereitgestellt werden, erreichte im Jahr 2024 ein Niveau von 2,54 Mrd. EUR (10,8 Mrd. PLN), während die Zahlen für Q1 2025 - 0,68 Mrd. EUR (2,9 Mrd. PLN) - ein Wachstum von 24,5 Prozent im Vergleich zu Q1 2024 aufweisen. Diese Form der Bezahlung wird bereits von 2,7 Millionen Menschen genutzt, von denen die größte Gruppe die der jungen Menschen ist (34 Prozent unter 54 Jahren). Bei diesen Transaktionen handelt es sich überwiegend um kleine Beträge von unter 50 EUR (200 PLN). Die Analysen der BIK aus den letzten 12 Monaten zeigen, dass 74 Prozent der BNPL-Transaktionen innerhalb der tilgungsfreien Zeit abgezahlt werden, während 26 Prozent in Raten zurückgezahlt werden.

Den BIK-Daten zufolge ist die Qualität der Rückzahlungen bei BNPL deutlich höher als bei anderen Kreditprodukten. Gleichzeitig besteht bei BNPL-Transaktionen eindeutig ein großes Potenzial, das als wertvolle Ergänzung für die Modellierung der Risikobewertung dienen könnte - zum Nutzen von Kreditgebern und Kreditnehmern.

Die von der BIK gesammelten Daten über BNPL-Transaktionen ermöglichen ein breiteres Spektrum an Erkenntnissen über die Kunden (Kundenanalyse)

Die Analyse der BIK bezog sich auf Kreditanträge von Verbrauchern bei Banken und Kreditinstituten, die mindestens ein Kreditprodukt in der Kategorie Konsumfinanzierung hatten, wie z. B. Ratenkredit, Barkredit, BNPL, Zahltagskredit, revolvierender Kredit oder Kreditkarte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kunden, die BNPL in Anspruch nehmen, eine gute Rückzahlungshistorie sowie eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) aufweisen als die Gesamtkundenbasis.

Die Einbeziehung aller BNPL-Transaktionen - sowohl der aktiven als auch der abgeschlossenen - in die Kredithistorie kann die Kreditwürdigkeit der meisten BNPL-Kunden auf dem Verbraucherkreditmarkt verbessern oder erhalten. So könnten beispielsweise bei Barkreditanträgen bis zu 40 Prozent der Kunden, die kurz vor der Annahme stehen und zuvor aufgrund eines erhöhten Risikos eher abgelehnt wurden, ihre Kreditwürdigkeit verbessern und Zugang zur Finanzierung erhalten. Gleichzeitig sind genauere Kreditrisikobewertungen für bestehende Kunden aus dem Bereich Consumer Finance möglich, die bereits eine Finanzierung erhalten. Die Berücksichtigung der BNPL-Daten könnte dazu beitragen, etwa 1 % der Personen vor Überschuldung zu warnen und zu schützen. Eine aussagekräftigere Bewertung auf der Grundlage von Kreditdaten ist möglich, wenn u. a. zusätzliche Informationen über zurückgezahlte BNPL-Verpflichtungen einbezogen werden. Die Kunden selbst könnten dann auch ihre Kreditwürdigkeit verbessern, indem sie der Verarbeitung solcher Daten zustimmen.

Im Allgemeinen ist das Kreditrisiko bei Kunden, die BNPL in Anspruch nehmen, gering, selbst bei häufigen Nutzern dieser Finanzierungsform. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass Kunden, die mehrere Verbindlichkeiten gleichzeitig auf Ratenzahlungen verteilen, einem erhöhten Überschuldungsrisiko ausgesetzt sind. Für diese Kundengruppe ist das Risiko mehr als doppelt so hoch wie für Kunden, die sich nur selten für eine Ratenrückzahlung entscheiden. Das Niveau ist jedoch immer noch relativ niedrig. Die Betreiber von BNPL sollten aus Rücksicht auf die Kunden das Kundenverhalten analysieren und die Kreditportfolios aktiv überwachen, was dank der an die Kreditauskunftei BIK gemeldeten Daten möglich ist.

Schlüsselrolle der Kreditauskunftei beim Aufbau eines effektiven Ökosystems rund um BNPL (das BIK-Modell)

Umfassender Ansatz, unabhängig vom Dienstleistungsmodell - Die Idee der BIK war es, einen umfassenden Ansatz für den Umfang der verarbeiteten BNPL-Informationen und die Art und Weise ihrer Darstellung zu wählen, um einen sicheren Prozess der Nutzung dieses Produkts in seinen zahlreichen Varianten zu gewährleisten. Das entwickelte Datenstandardisierungsmodell ermöglichte es, einzigartige Arten von Transaktionen und Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und anderen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus war die BIK mit ihren Maßnahmen einem weiteren Bedarf einen Schritt voraus: der richtigen Interpretation der gemeldeten Daten.

Intensiver Dialog mit Marktteilnehmern - An den Workshops nahmen sowohl Banken als auch Marktteilnehmer des elektronischen Handels teil. Dank der in den gemeinsamen Sitzungen getroffenen Vereinbarungen trägt die angenommene Normung nun dazu bei, Fehlinterpretationen von Daten zu vermeiden.

Verbraucherschutz und Bildung - In Anbetracht ihrer Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer informierten und sicheren Nutzung von Zahlungsaufschüben (BNPL) hat sich die Kreditauskunftei BIK darauf konzentriert, die Verbraucher angemessen zu schützen und zu informieren sowie die Auswirkungen von BNPL-Käufen auf ihre Kredithistorie und damit auf ihre Kreditwürdigkeit in den Augen der Finanzinstitute, die die Datenbank von BIK nutzen, aufzuzeigen.

Ein vorsichtiger Ansatz für die zukünftige Einbeziehung von BNPL-Daten in Bankenmodelle - Es wurde vereinbart, dass BNPL-Transaktionen vorübergehend aus den operativen Scoring-Modellen ausgeschlossen werden sollen. Mit dieser Lösung wird sichergestellt, dass sich die BNPL-Aktivitäten nicht negativ auf die Kreditwürdigkeit der Verbraucher auswirken. Die Transparenz bei der Verwendung von BNPL-Darlehen, die sowohl für die Banken als auch für die kreditgebenden Institute von grundlegender Bedeutung ist, wurde somit gewahrt. Dies ist vor allem in der Übergangsphase wichtig, bis eine angemessene Kredithistorie und eine langfristige Analyse der Auswirkungen auf das Kundenverhalten vorliegt.

Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor einer möglichen Überschuldung

Nicht nur Finanzinstitute profitieren von den Informationsressourcen der BIK. Auch die Kreditnehmer selbst haben die Möglichkeit, ihre eigenen Daten einzusehen. Dies ist ein weiterer Schritt im Einklang mit den bewährten Marktpraktiken, die die BIK in ihrer Verbraucher- und Medienkommunikation übernommen hat.

"Durch die Meldung der BNPL-Transaktionsdaten an die BIK konnten wir einzigartige Daten sammeln, die Rückschlüsse auf die Bedeutung dieser innovativen Zahlungsform für den gesamten Finanzsektor zulassen. Der Zustrom neuer Kunden, die in den Sektor eintreten und ihre Kredithistorie mit BNPL beginnen, ist besonders wichtig. Ich freue mich, dass wir den Aufklärungsprozess unterstützen und es den Betreibern der BNPL ermöglichen können, ihre Kunden wirksamer vor Überschuldung zu schützen. Gleichzeitig ist zu betonen, dass die Berichterstattung an die BIK eine umfassende Bewertung der Kunden als Ganzes ermöglicht, einschließlich derjenigen, die BNPL nutzen, was dazu führen kann, dass sie von den Finanzinstituten eine bessere Bewertung erhalten, was letztendlich den Zugang zu größeren finanziellen Möglichkeiten eröffnet", so Mariusz Cholewa, President des Management Board von BIK.

BIK S.A. - die einzige Kreditauskunftei in Polen und ein führender Experte in den Bereichen Scoring und Data Science - unterstützt Finanzinstitute und ihre Kunden durch die Bereitstellung eines sicheren Systems für den Austausch von Kredit- und Wirtschaftsinformationen sowie durch Beratungsdienste, innovative Analysen und Lösungen zur Betrugsbekämpfung. Das BIK-Portfolio besteht aus mehreren sektorspezifischen Betrugsbekämpfungsinstrumenten und der neuen ESG-BIK-Plattform. Das Unternehmen sammelt und liefert Daten über die Kredithistorie von Einzelkunden und Unternehmern auf dem gesamten polnischen Kreditmarkt sowie Daten über Nicht-Bank-Kredite. Die BIK-Datenbank enthält Informationen über 323 Millionen Konten von 25,2 Millionen Privatkunden und 6,6 Millionen Konten von 1,7 Millionen Unternehmern. Die BIK ist aktives Mitglied von ACCIS - der weltweit größten Gruppe von Wirtschaftsauskunfteien - und gehört zur BIK-Gruppe, zu der auch die folgenden Tochtergesellschaften gehören: BIG InfoMonitor S.A. - das Büro für Wirtschaftsinformationen, und Digital Fingerprints S.A.

Medienkontakt:

Aleksandra Stankiewicz-Billewicz

BIK Pressestelle