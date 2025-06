Speziell entwickelte Agenten arbeiten rund um die Uhr daran, externe Informationen zu liefern, die die Art und Weise verändern, wie Unternehmen strategische Entscheidungen treffen.

CB Insights, der führende Anbieter von prädiktiven Marktinformationen, gab heute die Einführung seines "Team of Agents" bekannt der branchenweit ersten umfassenden KI-Agenten-Belegschaft, die speziell dafür entwickelt wurde, Führungskräften in Unternehmen die verfügbaren Marktinformationen für strategische Entscheidungen jederzeit bereitzustellen. Das wachsende Team von CB Insights besteht zunächst aus 11 spezialisierten Agenten, die kontinuierlich daran arbeiten, Erkenntnisse zu gewinnen, proprietäre Daten in Maßnahmen umzusetzen und intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, indem sie die externe Informationsbasis bereitstellen, die Unternehmen benötigen, um in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Investitionen, Partnerschaften, GTM und Wettbewerbsinformationen effektiv konkurrieren zu können.

Während generische KI-Assistenten mit dem geschäftlichen Kontext zu kämpfen haben und es ihnen an zuverlässigen externen Daten mangelt, liefert das Team of Agents von CB Insights validierte Informationen und datenwissenschaftliche Erkenntnisse zu über 10 Millionen Unternehmen und 1.500 Technologiemärkten. Dies geschieht durch eigens dafür entwickelte Spezialisten, die die nuancierten Anforderungen strategischer Geschäftsfunktionen verstehen.

Unternehmenskunden beauftragen bereits das Team of Agents von CB Insights, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Entscheidungsfindung in den Bereichen Recherche, Sorgfaltspflichten, Lagebesprechungen und mehr zu beschleunigen und so Monate an Arbeitszeit einzusparen.

"Der Scouting Report Agent ist fantastisch er spart uns enorm viel Zeit und ermöglicht es uns, schnell und mit ausreichenden Informationen zu reagieren, um Kunden zu bedienen oder strategisch vorzugehen" so Bethany Boutin, Leiterin Business Market Intelligence: Commercial Solutions Digital bei Evernorth Health Services, einer Tochtergesellschaft der Cigna Group.

"Die meisten KI-Agenten sind heute Generalisten, die versuchen, alles zu behandeln aber wenn es um strategische Entscheidungen geht, braucht man Spezialisten, die den geschäftlichen Kontext verstehen und Zugang zu zuverlässigen externen Informationen haben", sagte Manlio Carrelli, CEO von CB Insights. "Unser Team of Agents repräsentiert die Entwicklung von generischen KI-Assistenten zu speziell entwickelten Intelligence-Agenten. Sie arbeiten rund um die Uhr für Sie, jeder von ihnen ist ein Experte auf seinem Gebiet, und alle werden durch unseren doppelt verifizierten Business Graph und datenwissenschaftliche Analysen zu den Unternehmen und Märkten weltweit unterstützt Erkenntnisse und Daten, die weder bei ChatGPT, im Internet noch bei anderen Agenten verfügbar sind."

Die Lücke der externen Informationen schließen

Während die meisten strategischen Entscheidungen in Unternehmen externe Marktinformationen über Wettbewerber, Märkte und potenzielle Partner erfordern, fehlen den bestehenden KI-Tools oft der spezielle Kontext und die validierten Daten, die für wichtige Geschäftsentscheidungen erforderlich sind. Das wachsende Team of Agents von CB Insights löst dieses Problem, angefangen mit 11 spezialisierten Agenten, die Folgendes leisten:

Acquisition Hunter : Identifiziert strategische Akquisitionsziele und Disruptoren im Frühstadium, bevor die Wettbewerber sie bemerken

: Identifiziert strategische Akquisitionsziele und Disruptoren im Frühstadium, bevor die Wettbewerber sie bemerken Business Relationship Analyst : Kartiert Kunden-, Lieferanten- und Partnerbeziehungen, um strategische Erkenntnisse zu gewinnen

: Kartiert Kunden-, Lieferanten- und Partnerbeziehungen, um strategische Erkenntnisse zu gewinnen ChatCBI : Dient als Schnittstelle zwischen KI-Systemen und ermöglicht es Unternehmen, CB Insights-Informationen direkt in ihre bestehenden KI-Workflows zu integrieren

: Dient als Schnittstelle zwischen KI-Systemen und ermöglicht es Unternehmen, CB Insights-Informationen direkt in ihre bestehenden KI-Workflows zu integrieren Commercial Due Diligence Accelerator : Verkürzt die Due-Diligence-Zeiten von Wochen auf Stunden durch automatisierte Expertenbefragungen und Risikobewertungen

: Verkürzt die Due-Diligence-Zeiten von Wochen auf Stunden durch automatisierte Expertenbefragungen und Risikobewertungen Competitive Sentinel : Überwacht, was Wettbewerber kaufen, bauen und in was sie investieren, bevor dies in den Finanzberichten erscheint

: Überwacht, was Wettbewerber kaufen, bauen und in was sie investieren, bevor dies in den Finanzberichten erscheint Deep Analyst : Erstellt umfassende Forschungsberichte und Marktanalysen innerhalb von Stunden statt Wochen

: Erstellt umfassende Forschungsberichte und Marktanalysen innerhalb von Stunden statt Wochen Earnings Analyst : Liefert innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen wettbewerbsrelevante Informationen, die direkt an den CEO weitergeleitet werden können

: Liefert innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen wettbewerbsrelevante Informationen, die direkt an den CEO weitergeleitet werden können Partner and New Business Finder : Erkennt wertvolle Partnerschafts- und Absatzmöglichkeiten anhand von Finanzierungs- und Wettbewerbssignalen

: Erkennt wertvolle Partnerschafts- und Absatzmöglichkeiten anhand von Finanzierungs- und Wettbewerbssignalen Personal Briefing : Durchsucht globale Nachrichten, um personalisierte Wachstumschancen und drohenden Wettbewerb aufzudecken

: Durchsucht globale Nachrichten, um personalisierte Wachstumschancen und drohenden Wettbewerb aufzudecken Sales Account Planner : Beschleunigt den Aufbau von Verkaufsberater-Teams durch fundierte Account-Kenntnisse und maßgeschneiderte Pitch-Strategien.

: Beschleunigt den Aufbau von Verkaufsberater-Teams durch fundierte Account-Kenntnisse und maßgeschneiderte Pitch-Strategien. Scouting Report: Erstellt auf Anfrage SWOT-Analysen in Analystenqualität für jedes beliebige Privatunternehmen.

Nicht alle Agenten sind hier aufgeführt, und Kunden von CB Insights können ihre eigenen Agenten mit Microsoft Copilot, MCP und bald auch direkt in ChatCBI erstellen.

Agenten, die auf dem weltweit umfassendsten Geschäftsgraphen basieren

Im Gegensatz zu KI-Agenten, die auf öffentliche Webdaten oder begrenzte Datensätze angewiesen sind, arbeitet das Team of Agents von CB Insights mit dem proprietären Business Graph einem kontinuierlich validierten Datensatz mit patentierter Datenwissenschaft, der Managementteams, Finanzierungsrunden, Partnerschaften, Geschäfte, Gewinnbekanntgaben, Einstellungsmuster, Patente und vieles mehr aus dem gesamten Spektrum globaler Geschäftsaktivitäten umfasst.

"Die Qualität der KI-Ergebnisse hängt vollständig von der Qualität der eingegebenen Daten ab", sagte Carrelli. "Unsere Agenten durchsuchen nicht einfach nur das Internet sie arbeiten mit doppelt verifizierten Informationen, die auf proprietären Daten basieren, die direkt von Unternehmen und ihren Kunden gesammelt wurden, sowie auf einzigartigen Datensätzen wie ihren Geschäftsbeziehungen und proprietären Datenanalysen, die das Zukunftspotenzial bewerten. Das bedeutet, wenn unser Competitive Sentinel Ihnen mitteilt, dass ein Konkurrent eine größere Übernahme plant, oder wenn unser Acquisition Hunter ein strategisches Ziel identifiziert, können Sie Ihre Entscheidungen mit Zuversicht treffen."

Für die Integration in Unternehmen entwickelt

Das Team of Agents operiert auf mehreren Plattformen, auf denen strategische Arbeit geleistet wird:

Native Integration mit dem Strategy Terminal von CB Insights für umfassende Marktinformations-Workflows

mit dem Strategy Terminal von CB Insights für umfassende Marktinformations-Workflows Microsoft 365 Copilot-Integration für die nahtlose Einbindung in bestehende Produktivitätswerkzeuge

für die nahtlose Einbindung in bestehende Produktivitätswerkzeuge Model Context Protocol (MCP)-Kompatibilität für alle MCP-kompatiblen KI-Agenten, um auf die Datensätze und Tools von CB Insights einschließlich ChatCBI ohne eine einzige Zeile Code zugreifen zu können

für alle MCP-kompatiblen KI-Agenten, um auf die Datensätze und Tools von CB Insights einschließlich ChatCBI ohne eine einzige Zeile Code zugreifen zu können API und maßgeschneiderte Lösungen zur Integration intelligenter Funktionen in Unternehmensanwendungen und Arbeitsabläufe

zur Integration intelligenter Funktionen in Unternehmensanwendungen und Arbeitsabläufe Die vorausschauend eingesetzten Strategen von CB Insights arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Forschungs- und Strategieabläufe mit maßgeschneiderten Agenten zu automatisieren

"Wir verlangen von Unternehmen nicht, dass sie ihre Arbeitsweise ändern wir machen ihre vorhandenen Arbeitsabläufe wesentlich intelligenter", so Carrelli. "Ganz gleich, ob Sie in Excel ein Marktmodell erstellen, in PowerPoint eine Vorstandssitzung vorbereiten oder intensiv am CB Insights-Terminal arbeiten unsere Agenten liefern Ihnen die externen Informationen genau wann und wo Sie sie brauchen."

Verfügbarkeit und Preise

Das Team of Agents von CB Insights steht Unternehmenskunden dank flexibler Einsatzoptionen sofort zur Verfügung. Einzelne Agenten können für spezifische Anwendungsfälle eingesetzt werden, oder Unternehmen können auf das gesamte Team zugreifen, um eine umfassende Automatisierung der Marktforschung zu erreichen.

Weitere Informationen zum Team of Agents von CB Insights und die Möglichkeit, eine Demonstration anzufordern, finden Sie unter www.cbinsights.com/team-of-agents.

Über CB Insights

CB Insights mit Hauptsitz in New York City ist der führende Anbieter von KI für Marktinformationen. Das Unternehmen sammelt, validiert und analysiert schwer auffindbare Daten von privaten und börsennotierten Unternehmen. Seine leistungsstarke KI erklärt den Nutzern, was diese Daten für sie persönlich bedeuten. Die smartesten Unternehmen der Welt vertrauen auf CB Insights, um sich auf die richtigen Märkte zu konzentrieren, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und die richtigen Ziele für Vertrieb, Partnerschaften oder Übernahmen zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.cbinsights.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250626646269/de/

Contacts:

CB Insights

jason.saltzman@cbinsights.com