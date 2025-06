EQS-Media / 27.06.2025 / 11:31 CET/CEST





Eine Ausstellung über die heiligen christlichen Stätten Jordaniens wird in Assisi eröffnet. Sie ist Teil einer Initiative, die im Vorfeld des Jubiläumsjahres 2025 kulturelle und spirituelle Brücken schlagen soll. ASSISI, Italien - Die internationale Wanderausstellung "Jordanien: Frühzeit des Christentums" wird am 4. Juli im Palazzo Monte Frumentario in Assisi eröffnet, der nach der erfolgreichen Premiere im Vatikan Anfang des Jahres der zweite wichtige Veranstaltungsort ist. Die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Assisi organisierte Ausstellung findet im Palazzo Monte Frumentario aus dem 13. Jahrhundert statt, einem ehemaligen Getreidespeicher, der zu einem bedeutenden Kulturzentrum umgebaut wurde. Der Veranstaltungsort, der Geburtsort des Heiligen Franz von Assisi, wurde wegen seiner großen historischen und spirituellen Bedeutung ausgewählt. Assisi, das jährlich über 5 Millionen Besucher empfängt, ist für seine religiöse Bedeutung und seinen Status als UNESCO-Weltkulturerbe bekannt. Die Ausrichtung der Ausstellung spiegelt die wachsenden kulturellen und diplomatischen Beziehungen zwischen Jordanien und Italien wider, die durch die Verleihung der Friedenslampe an König Abdullah II im Jahr 2019 in Assisi für seine Bemühungen um den interreligiösen Dialog unterstrichen wurden. Die Eröffnung der Ausstellung steht im Einklang mit den Vorbereitungen für das von Papst Franziskus ausgerufene Jubiläumsjahr 2025, das unter dem Motto "Pilger der Hoffnung"steht und in der katholischen Tradition alle 25 Jahre gefeiert wird. "Jordanien: Frühzeit des Christentums" beleuchtet fünf bedeutende christliche Pilgerstätten innerhalb der Grenzen Jordaniens. Die Ausstellung zeigt Bethanien jenseits des Jordans, das von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt und vom Vatikan als Ort der Taufe Jesu Christi bezeichnet wird. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Berg Nebo, die Kirche Unserer Lieben Frau vom Berge in Anjara, Tell Mar Elias und Machaerus, wo Johannes der Täufer historischen Überlieferungen zufolge gefangen gehalten wurde und starb. Die Ausstellung zielt darauf ab, Jordanien als ein führendes Reiseziel für religiösen Tourismus zu fördern, aufbauend auf den Impulsen des Besuchs von Papst Franziskus der Taufstelle im Jahr 2014, und die Position Jordaniens im Heiligen Land im weiteren Sinne zu stärken. Diese Ausstellung spiegelt das Engagement Jordaniens wider, sein christliches Erbe mit der Welt zu teilen. Indem sie diese heiligen Stätten einem internationalen Publikum vorstellt, lädt sie Besucher dazu ein, den spirituellen Reichtum und die historische Tiefe zu erleben, die Jordanien in einzigartiger Weise bietet. Die Ausstellung dient als kulturelle und geistige Brücke, die das gegenseitige Verständnis fördert und den Geist des Friedens und des Dialogs widerspiegelt, den der Heilige Franz seit langem verkörpert. Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative jordanischer Kultureinrichtungen und globaler Partner und unterstützt die Bemühungen zur Förderung des religiösen Tourismus und der Kulturdiplomatie in der Region. Nach ihrer Premiere in Assisi soll die Ausstellung an weiteren internationalen Standorten gezeigt werden. Weitere Informationen für Besucher und das vollständige Programm der Ausstellung finden Sie unter https://mostragiordania.com.



Emittent/Herausgeber: Ministry Of Tourism And Antiquities, Jordan

Schlagwort(e): Kultur



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.