Linz/Frankfurt (ots) -Top-Ausstattung: Android 15 mit Update-Garantie, laufende Sicherheitspatches, 7 Jahre Ersatzteil-Garantie, No-Panic-Button, Smartcover, NFC, Fingerprint-Sensor, Flash-NotificationDie europäische Smartphone-Company emporia launcht Anfang Juli die 7er-Serie im kompakten 5,5-Zoll-Format."Die Nachfrage nach den handlicheren Smartphones ist ungebrochen, das Feedback unserer Kundinnen und Kunden dazu ist eindeutig", sagt emporia-Deutschland-Geschäftsführerin Karin Schaumberger.Android 15 mit Update-GarantieSoftwaremäßig kommt die 7er-Serie mit Android 15. Und mit dem Versprechen, dass das Betriebssystem zumindest auf die nächsten fünf Android-Generationen upgedatet wird. Android 16 sollte im Februar 2026 folgen.Zudem werden laufend Sicherheitspatches durchgeführt und das Smartphone wird so immer auf dem neuesten Security-Level gehalten. "Sicherheit ist für unsere Kundinnen und Kunden ein wesentliches Kaufargument, in diesem Punkt darf es keine Kompromisse geben", erklärt Karin Schaumberger.Dank NFC und Fingerprint-Sensor müssen sich Anwenderinnen und Anwender auch beim Online-Banking oder beim Login in das Digitale Amt keine Sorgen machen.Sicherheit dank No-Panic-ButtonDer bewährte No-Panic-Button ist auch in der 7er-Serie verbaut. Dieser außenliegende, direkt erreichbare Notfallknopf gibt Sicherheit, zum Beispiel wenn man nachts allein unterwegs ist.Der Button ist als Favorite-Key konzipiert und kann auch mit anderen Funktionen belegt werden. So kann zum Beispiel der AI-Sprachassistent von Google Gemini direkt über den Favorite-Key angesteuert werden.Sicherheit verspricht auch das patentierte Smartcover, das die Bedienung wichtiger Funktionen im geschlossenen Zustand ermöglicht. Laut einer Umfrage des Bitkom hatten 67 Prozent bereits einen Displayschaden am Smartphone, 35 Prozent ein beschädigtes Gehäuse. Schäden, die durch ein schützendes Cover vermieden werden hätten können.Keinen Anruf "übersehen"Neu ist die sogenannte Flash-Notification. Wer den Klingelton seines Smartphones auf stumm geschaltet hat, der wird durch ein unübersehbares Blinken an der Rückseite bzw. durch Aufleuchten des Bildschirms über eingehendende Ereignisse informiert. Damit soll sichergestellt sein, dass wichtige Anrufe zwar überhört, aber keinesfalls "übersehen" werden.Akku kann getauscht werdenDer Akku ist auf zumindest 1.000 Ladezyklen geprüft, nicht mehr fix verbaut und kann selbst getauscht werden. Die Ladeleistung kann auf 80 Prozent begrenzt werden, um Langlebigkeit sicherzustellen. Ersatzteile sind garantiert für zumindest sieben Jahre erhältlich. "Unsere Kundinnen und Kunden sind keine Handy-Hopper, die alle ein oder zwei Jahre ein neues Smartphone kaufen, deshalb haben wir die neue 7er-Serie ganz auf Langlebigkeit getrimmt", erklärt Karin Schaumberger.Kein Risiko-Kauf dank Geld-Zurück-GarantieHabe ich mich für das richtige Smartphone entschieden? Wird der Bildschirm bei diesen kompakten Maßen doch nicht zu klein? Wird Mama mit der Überraschung eine Freude haben? Antworten auf diese Fragen gibt es oft erst Tage oder Wochen nach dem Kauf des Handys. Damit die Enttäuschung eines Fehlkaufs erst gar nicht aufkommen kann, bietet emporia für die 7er-Serie die Geld-Zurück-Garantie an. Das heißt: Innerhalb von 60 Tagen kann man das Smartphone ohne Angabe von Gründen zurückgeben und erhält den vollen Kaufpreis zurück.Komfort: Einfache Bedienbarkeit, Info-Center, emporiaCOACH, LadeschaleDie neue emporia-Serie wartet auch mit einem umfangreichen Komfortpaket auf:- Das bewährte emporia-Interface mit großen Bedienfeldern und klar strukturierter Menüführung an Bord für jene, die es ganz einfach einfach wollen. Ganz unkompliziert kann jederzeit in den bekannten Android-Modus gewechselt werden und wieder zurück.- Im Info-Center (erkennbar als weißes i im blauen Hintergrund) laufen alle Benachrichtigungen (verpasste Anrufe, WhatsApp, Warnhinweise) zusammen, sodass man immer alles im Blick hat.- Die kostenlose App emporiaCOACH hilft digitalen Ein- und Umsteigern, sich schnell mit dem Smartphone vertraut zu machen.- Ladeschale statt Kabelsalat: Das Handy einfach in die Schale legen statt Kabel entwirren oder den Stecker suchen. Ideal für Nachtkästchen, Küche oder Büro.- Der AI-Sprachassistent von Google Gemini kann direkt über den Favorite-Key angesteuert werden.Selbstredend sind auch 3fach-Kamera und Selfiekamera mit an Bord.Die emporia 7er-Serie ist ab sofort online (emporia Webshopwww.emporiamobile.com, Amazon) und ab Mitte Juli im Fachhandel erhältlich. Ab 199 Euro.Die Top 8: Das Sicherheitspaket auf einen Blick- Android 15 mit Update-Garantie für die nächsten fünf Android-Generationen- Laufende Sicherheitspatches over-the-air- Ersatzteil-Garantie für 7 Jahre- No-Panic-Button- Schützendes Smartcover- NFC und Fingerprint-Sensor- Flash-Notification- Geld-Zurück-GarantiePressekontakt:emporia TelecomWalter Deil, Unternehmenssprecher/Company SpokesmanTelefon: +43 670 7010 322E-Mail: Walter.Deil@emporiamobile.comWebsite: https://www.emporiamobile.comOriginal-Content von: emporia Telecom GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106450/6064509