1848 wurde erstmals Seifengold im Kenai River entdeckt. Der Goldabbau startete dann 1870 in Seifenlagerstätten. Seifengold entsteht, wenn Berggold verwittert. Goldablagerungen im Gestein werden allmählich freigesetzt. Flüsse und Bäche transportieren die Goldblättchen und diese lagern sich in geeigneten Flussgebieten ab. Fast alle Seifengoldminen, die in den USA betrieben werden, befinden sich in Alaska. Aber auch Goldnuggets wurden in Alaska gefunden. Der Alaska Centennial Nugget ist der größte ...

