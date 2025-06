Köln (ots) -Der Online-Fotoservice Pixum wurde am gestrigen Abend in Berlin mit dem renommierten German Brand Award 2025 ausgezeichnet. Für seine herausragende Markenführung erhielt Pixum die Gold-Trophäe als "Excellent Brand" in der Kategorie Trade, Retail & E-Commerce. Diese Ehrung wird pro Kategorie nur einem einzigen Unternehmen verliehen und betont besonders außergewöhnliche Leistungen in der Vermarktungsarbeit. Die fachkundige Expertenjury mit Vertreterinnen und Vertretern aus Marketing, Wirtschaft und Medien würdigte damit unter anderem die klare Markenpositionierung sowie konsistente Kommunikation von Pixum.Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum: "Die Auszeichnung mit dem German Brand Award macht unser gesamtes Team sehr stolz. Sie ist eine großartige Bestätigung, dass wir es geschafft haben, unsere Marke über 25 Jahre erfolgreich, relevant und kundenorientiert zu halten - in einem hart umkämpften Markt. Vor allem sehen wir den Preis jedoch als Ansporn, auch in Zukunft Innovationen voranzutreiben und weiterhin eine Marke zu sein, die Spaß macht und unsere Kundinnen und Kunden begeistert."Pixum ist das erste in Deutschland gegründete E-Commerce-Unternehmen der Online-Foto-Branche und zugleich das einzige, das aus der Web-1.0-Ära noch existiert. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat Pixum bereits über 11 Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Europa beliefert.Der German Brand Award zählt zu den bedeutendsten Marketing- und Marken-Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Er wird jährlich verliehen und würdigt exzellente Leistungen entlang der gesamten Markenentwicklung - von Strategie und Kommunikation bis hin zur Markenwahrnehmung und Präsenz.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Isabel ReuterMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/6064527