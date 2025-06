© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Palantir will mit KI den US-Atomkraftmarkt revolutionieren - und den Rückstand auf China aufholen. Anleger jubeln, Shortseller kapitulieren. Was hinter dem 100-Millionen-Dollar-Deal steckt.Palantir steigt mit einem 100-Millionen-Dollar-Deal in den US-Kernenergiemarkt ein. Gemeinsam mit dem Startup The Nuclear Company entwickelt der Softwarekonzern eine KI-Plattform, die den Bau von Atomkraftwerken digitalisiert und beschleunigt. Ziel ist es, dass die USA beim Bau neuer Reaktoren schneller und effizienter werden als China. "Tatsache ist, dass wir diesen strategischen Wettbewerb mit China nicht gewinnen können, wenn wir unsere Fähigkeit zum Bau von Kernkraftwerken nicht wiederbeleben", sagte …