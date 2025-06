Werbung







Europa oder USA: Wo liegen die besseren Börsenchancen im zweiten Halbjahr?

Die erste Halbzeit geht an Europa - aber kippt jetzt das Spiel? Während deutsche Aktien im Frühjahr noch mit starker Performance überzeugten, gewinnen nun US-Techs und Nebenwerte an Dynamik. Was steckt hinter dieser Verschiebung? Und welche Märkte bieten jetzt das attraktivere Chance-Risiko-Verhältnis?

Im Webinar am Montag, 30. Juni um 19 Uhr wirft Börsenexperte Franz-Georg Wenner einen tiefen Blick auf fundamentale Bewertungen, relative Stärke und eine statistische Konstellation, die seit 2008 in 16 von 17 Jahren eine erstaunlich treffsichere Orientierung lieferte. Daraus leitet er konkrete Trading-Ideen ab. Neu in diesem Webinar: Zuschauerfragen stehen stärker im Fokus - Ihre Themen fließen direkt ein.

Jetzt kostenlos anmelden - und mit fundierter Marktanalyse den entscheidenden Schritt voraus sein.

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

