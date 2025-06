© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

Expertinnen und Experten der US-Großbank JP Morgan haben sich in einer neuen Studie Alphabet vorgenommen und ihre Kaufempfehlung bekräftigt.Obwohl der gegenwärtig am günstigsten bewertete Magnificent-Wert, hängt die Alphabet-Aktie dem Gesamtmarkt hinterher. Mit einem Minus von 8,3 Prozent seit dem Jahreswechsel konnte der Suchmaschinenanbieter der jüngsten Rallye am Aktienmarkt nicht folgen und ist weit hinter den S&P 500 zurückgefallen, der in diesem Jahr ein Plus von 4,8 Prozent verzeichnet. Grund für die Underperformance sind anhaltend große Unsicherheiten. Chatbots wie ChatGPT ersetzen immer häufiger Suchanfragen über Google. Außerdem könnte Alphabet vor einer Zerschlagung …