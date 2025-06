Hamburg (ots) -Kampagnen geben der Kommunikation einen entscheidenden Push, weil sie Aufmerksamkeit bündeln, klare Botschaften vermitteln und gezielt Emotionen wecken. Mit einer strategisch geplanten Kampagne lassen sich komplexe Themen wirkungsvoll transportieren - sei es zur Markenbildung, für gesellschaftliche Anliegen oder zur Produktvermarktung. Kampagnen schaffen es, relevante Zielgruppen über verschiedene Kanäle hinweg zu erreichen und zum Handeln zu motivieren. Sie bieten die Möglichkeit, kreative Ideen wirkungsvoll einzusetzen, Trends aufzugreifen und aktuelle Themen zu besetzen. Eine gezielte Erfolgsmessung hilft dabei, Kampagnen kontinuierlich zu optimieren und ihre Wirkung zu verstärken.Kampagnen machen Kommunikation sichtbarer, messbarer und wirkungsvollerKampagnen sind der Motor, der Aufmerksamkeit schafft und echte Veränderungen anstößt. In unserem Workshop "Kampagnenmanagement Kompakt" lernen Sie, wie erfolgreiche Kampagnen von der Analyse bis zur Umsetzung entstehen. Sie erwerben praxisnahes Wissen zu strategischer Planung, Zielgruppendefinition, kreativer Leitidee und der Entwicklung überzeugender Botschaften. Anhand inspirierender Best-Practice-Beispiele erfahren Sie, was Kampagnen wirksam macht. Sie üben, Ziele messbar zu formulieren, Zielgruppen zu segmentieren und den USP Ihrer Kampagne herauszuarbeiten. Tools wie die SWOT-Analyse, eine Persona-Entwicklung oder das Message House helfen Ihnen, Ihre Kommunikationsstrategie zu schärfen. So entwickeln Sie Kampagnen, die nachhaltig wirken, Ihre Zielgruppe emotional erreichen und messbare Erfolge erzielen.Auf Wunsch können die Teilnehmenden auch konkret an einem eigenen Fallbeispiel arbeiten oder eine eigene Kampagne konzipieren.ProgrammKampagnen-Basics: Was ist eine Kampagne? Welche Ziele erreicht sie?Kampagnen-Mechanismen: Welche Arten von Kampagnen gibt es? Beispiele für crossmediale KampagnenKampagnenkonzeption:- Analyse- Strategische Planung- Kreative Leitlinie- Umsetzung und OptimierungBest-Practice-BeispieleEvaluation: Wie messe ich den Erfolg meiner Kampagne?Sie haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass Kathrin Behrens sich gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellen kann. Selbstverständlich gibt es während der Schulung ausreichend Raum für Ihre Fragen.Dieser Workshop richtet sich an Kommunikationsprofis, die ihre Kampagnenstrategien gezielt verbessern und messbare Erfolge erzielen möchten. Aber auch an diejenigen, die konkrete Hilfestellung bei der Konzeption eigener Kampagnen benötigen. Er eignet sich sowohl für Teams aus Unternehmen als auch aus Agenturen.Ihre Referentin:Kathrin Behrens (https://www.kb2.de/) ist Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach mit über 25 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Sie hat in einer führenden PR-Agentur gearbeitet, war Leiterin der Unternehmenskommunikation beim größten deutschen Wirtschaftsverlag und berät heute Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Kommunikationsstrategie, Positionierung, Media Relations und Content-Marketing. Als Inhaberin von KB2 Kommunikation und Partnerin bei elfvorzwölf hat sie mehr als 100 Kunden betreut und Erfahrungen gemacht, die sie mit ihren Teilnehmenden teilt. Ihr Ansatz verbindet strategische Weitsicht, praxisnahe Lösungen und inspirierende Impulse - immer mit dem Ziel, Kommunikation wirksam, authentisch und zukunftsfähig zu gestalten.Eckdaten:- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 6 bis 8 Stunden inkl. Pausen- Empfohlene Gruppengröße: 4 - 10 Teilnehmende- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.- Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop via zoom möglich.Hier kommen Sie zur Programm-Seite dieser Inhouse-Schulung (https://www.newsaktuell.de/academy/erfolgreiche-kampagnen-gestalten/).Hier geht's zur Übersicht aller Inhouse-Schulungen der news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/inhouse-schulungen/).Pressekontakt:Ansprechpartner für Nachfragen und ein konkretes Angebot:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6064604