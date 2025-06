CALGARY, AB, 27. Juni 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 1439 Henderson Highway in Winnipeg (Manitoba) am 27. Juni 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Zudem wird das Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabisprodukte im Einkaufszentrum The Well an der Adresse 486 Front St. West in Toronto (Ontario) am 1. Juli 2025 den Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen aufnehmen. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 202 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 83 in der Provinz Ontario und 12 in der Provinz Manitoba.

STANDORT IN WINNIPEG, MANITOBA

Der Standort befindet sich in einem günstig gelegenen Einkaufszentrum mit einem Supermarkt als Ankermieter direkt am Chief Peguis Trail, einer wichtigen Verkehrsader in Winnipeg, und bietet hervorragende Sichtbarkeit und gute Erreichbarkeit. Das Gebiet profitiert von wichtigen benachbarten Pächtern im Einkaufszentrum, das etwa 10.000 Menschen in einem Radius von 1 km bedient; es gibt nur wenige Konkurrenten in der Umgebung. Als erster Canna Cabana-Laden im Norden Winnipegs eröffnet dieser Standort den Zugang zu einem neuen und unerschlossenen Kundenstamm und unterstützt die fortgesetzte Expansion des Unternehmens in der Stadt.

STANDORT IN TORONTO, ONTARIO

The Well ist ein neu eröffnetes, hochmodernes, gemischt genutztes Einkaufszentrum mitten in der Innenstadt von Toronto. Dieser belebte Standort verbindet nahtlos hochwertige Wohn-, Unterhaltungs- und Geschäftsflächen und bietet ein vielfältiges Angebot an Einzelhändlern, renommierten Restaurants und eine moderne Neuinterpretation des traditionellen Food-Courts "Wellington Market" mit Dutzenden von erstklassigen Imbissständen. Der neue Canna Cabana-Standort des Unternehmens befindet sich in idealer Lage direkt am Eingang zum Wellington Market, der täglich von Tausenden von Besuchern frequentiert wird, und liegt nur wenige Schritte vom Außenbereich entfernt, der das ganze Jahr über für Veranstaltungen genutzt wird, die eine große Anzahl von Besuchern anziehen.

"Unser Canna Cabana-Netzwerk verzeichnet sowohl auf dem Markt in Manitoba als auch auf jenem in Ontario weiterhin starke Ergebnisse, und wir freuen uns, unsere Präsenz in diesen potenzialreichen Provinzen zu verstärken", meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. "Im März erzielten unsere Filialen in beiden Provinzen auf das Jahr hochgerechnete Umsatzraten, die deutlich über dem nationalen Durchschnitt lagen, was die Stärke unseres differenzierten Discounter-Modells und unseres Kundenbindungssystems unterstreicht. Diese Ergebnisse bekräftigen uns in der Entscheidung, unseren Cashflow in die gezielte Expansion zu reinvestieren, denn wir wollen noch mehr Kanadier im Cabana Club willkommen heißen."

"Ich möchte auch der Regierung von Manitoba für die Verabschiedung von Bill 9 danken. Das Gesetz wird dazu beitragen, Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, indem die sogenannten "Controlled Access"-Lizenzen auf Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern beschränkt werden. Mit dieser wichtigen Änderung wird gewährleistet, dass der altersbeschränkte Cannabiseinzelhandel in den Händen verantwortungsbewusster Betreiber bleibt. Dieser Schritt schützt die Jugend und unterstützt die langfristige Lebensfähigkeit lizenzierter Cannabisgeschäfte in der ganzen Provinz", so Herr Grover weiter.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte#_edn1. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 202 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: den Zeitpunkt, zu dem unsere neuen Standorte mit dem Verkauf von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen, die erwarteten Vorteile der Geschäftsstandorte, das Ausmaß des Wettbewerbs in der Region und unsere Verpflichtung, die hier angedeutete Anzahl zukünftiger Geschäfte zu eröffnen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 6. Februar 2025

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80176Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80176&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19544522-high-tide-canna-cabana-standorte-toronto-winnipeg