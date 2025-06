Linz (www.anleihencheck.de) - Sowohl die CNB in Tschechien als auch die MNB in Ungarn haben in dieser Woche keine Änderung des Leitzinsniveaus vorgenommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins in Tschechien liege somit unvermindert bei 3,50% - erstens um den zuletzt leichten Anstieg der Inflation abzufedern und zweitens um die Stärkephase der tschechischen Krone nicht zu gefährden. Die hohe Inflation sei es, die zu einer Zinspause in Ungarn geführt habe. Der Leitzins liege somit weiterhin bei 6,50%. Für den weiteren Verlauf des Jahres erwarte man in beiden Ländern bis zu zwei Zinssenkungen. (27.06.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...