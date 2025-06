Das ungarische Werk von CATL soll noch in diesem Jahr eröffnet werden und der chinesische Batteriehersteller lässt keine Zeit verstreichen, sondern geht offensiv mit den europäischen Autoherstellern in Verhandlungen. Dabei treibt man unter anderem einen Nischenansatz voran, der bisher nur in China Traktion gewonnen hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...