© Foto: Dall-E

Ex-Uber-Chef Travis Kalanick plant den Einstieg bei Pony.ai - und ausgerechnet Uber könnte ihn bei der Übernahme finanziell unterstützen.Die Aktie des chinesischen Robotaxi-Entwicklers Pony.ai erlebte am Donnerstag nachbörslich einen deutlichen Kurssprung von 11,8 Prozent, nachdem ein Bericht der New York Times Spekulationen über eine mögliche Übernahme der US-Geschäfte des Unternehmens durch den ehemaligen Uber-Chef Travis Kalanick publik machte. Aktuell notiert die Aktie weitere 4 Prozent im Plus bei 13 Euro (Stand: 11:30 Uhr MESZ). Kalanick soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der US-Tochter befinden. Außerdem soll Uber erwägen, die Akquisition finanziell zu …