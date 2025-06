Kitzbühel (ots) -Pressegespräch Austrian Alpine Open und Golf the Streif im Starthaus der StreifNach dem erfolgreichen Auftakt 2025 in Altentann mit 18.000 BesucherInnen und weltweiter Live-TV-Übertragung, wird die Austrian Alpine Open 2026 am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgetragen - ein Meilenstein für den Tiroler Sommertourismus.Kitzbühel ist mit vier Plätzen in der Stadt und weiteren zwölf in nächster Nähe eine der führenden Golfdestinationen im Alpenraum. Mit gezielten Investitionen in Platz, Driving Range und Infrastruktur bereitet sich die Region auf einen Event der Extraklasse vor.Tourismus trifft auf SpitzensportDie DP World Tour - ehemals European Tour - ist 2025 zurück in Österreich. Als eine der weltweit bedeutendsten Profigolf-Serien umfasst sie 42 Turniere in über 26 Ländern und gilt als Sprungbrett zur PGA Tour.Die neue Austrian Alpine Open wird von 2025 bis 2028 abwechselnd in Gut Altentann und Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgetragen. Nach dem erfolgreichen Auftakt freut sich Kitzbühel Tourismus, 2026 Gastgeber der zweiten Auflage zu sein.Golf gilt oft als Nische - doch Wertschöpfung und Reichweite sprechen für sich. Insgesamt umfasst der europäische Golfmarkt rund 16 Millionen SpielerInnen, alleine in der Turnierwoche rechnet man mit rund 36.000 Übernachtungen in der Region Kitzbühel. Bemerkenswert ist auch der Tour-Tross - 16 Trucks werden allein für die Live-Übertragungen angeliefert, welche täglich in über 160 Länder aus der Gamsstadt berichten und somit ein Millionenpublikum erreichen.Die Tour selbst wird eine ganze Woche Halt in Kitzbühel machen: mit Proberunden ab Montag, dem Pro-Am Turnier am Mittwoch sowie den Turnierrunden von Donnerstag bis Samstag und dem Finale am Sonntag."Nach der erfolgreichen Premiere der Austrian Alpine Open in Salzburg mit rund 18.000 Fans vor Ort wollen wir 2026 in Tirol das nächste Level erreichen. Das Setup im GC Gut Altentann war perfekt für die Salzburger Golf-Festspiele, in Kitzbühel wollen wir die Austrian Alpine Open zur Hahnenkamm-Woche des Sommers pushen und freuen uns gemeinsam mit den Tourismusverantwortlichen einen INTERNATIONALEN TOP Event der Extraklasse auf die Beine zu stellen", so Golf Enterprises GmbH Geschäftsführer Ali Al-Khaffaf.Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über die Chance, ist sich auch den Herausforderungen einer Veranstaltung dieser Dimension bewusst: "Wir sind sehr dankbar, dass der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Austragungsort der nächsten Austrian Alpine Open und somit Teil der DP World Tour wird. Mit gleich vier Golfplätzen vor Ort zählt Kitzbühel zu den führenden Golfregionen im Alpenraum. Der Golfsport ist eine strategische Stärke unserer Sommerpositionierung und es freut mich besonders, dass die gesamte Kitzbüheler ARGE und unsere KollegInnen im Tiroler Golfsport hinter diesem Projekt stehen. Auch verstehen wir diese Veranstaltungsreihe als starken Schulterschluss zwischen Tirol und Salzburg.""Die DP World Tour ist neben der PGA Tour die weltweit größte Turnierserie im Profigolfsport. Umso mehr freut es uns, dass das Austrian Alpine Open 2026 einen Tourstopp in Tirol hat. Mit Kitzbühel haben wir einen erfahrenen Partner mit exzellentem Golfangebot an unserer Seite, um diese Veranstaltung auszutragen. Dieses Event wird unsere alpine Landschaft über viele Stunden prominent ins Bild rücken. Zudem stärken wir mit dem Veranstaltungstermin im Frühsommer die touristische Randzeit und setzen den Weg in Richtung Ganzjahrestourismus konsequent fort," so Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung.Golf the Streif 2025Golfen auf der legendären Streif? Klingt besonders, ist es auch. Nur einmal im Jahr ist es möglich, die legendärste Abfahrtsstrecke der Welt mit dem Golfschläger zu bezwingen. Das einzigartige Turnierformat ist für KennerInnen des Formats und Golf-Begeisterte ein Pflichttermin, bei dem sich das Adrenalin der Streif mit der Präzision des Golfsports vermengt.Im Rahmen des diesjährigen Golf Festival Kitzbühels mutierte das Starthaus am Hahnenkamm zum Mekka des Golfsports. In einem Vierer-Flight geht es jeweils 12 Löcher der Abfahrtsrennstrecke entlang. Der bestplatzierte Ball dient dabei als Referenz für den nächsten Schlag. Eine kurze Einkehr auf der Seidlalm sorgt für eine Verschnaufpause, bevor es über die anspruchsvolle Traverse ins Ziel geht. Sieger ist das Team mit den wenigsten Schlägen.Als traditionellen Auftakt des Veranstaltungsformats präsentierte der Kitzbüheler Ski Club gemeinsam mit Herrn Peter Kofler, BTV-Geschäftsleiter für Privatkunden Deutschland, das Plakat für die 86. Hahnenkamm-Rennen von 19. bis 25. Jänner 2026. Von 264 KünstlerInnen weltweit wurden 137 Werke bei dem beliebten Wettbewerb eingereicht. Für das aktuelle Plakat entwarf die deutsche Künstlerin aus Mainz, Jennifer Kiktenko, eine auffällige Typografie. Die Überschrift ist organisch in die Silhouette des Hahns integriert.Wie jedes Jahr trafen sich bei Golf the Streif prominente Ski- und Golfprofis sowie passionierte GolferInnen zum jährlichen Turnier der besonderen Art. Der Kitzbüheler Ski Club rund um Präsident Dr. Michael Huber eröffnete Golf the Streif als 1. Flight. Als besondere Ehrengäste begrüßte Kitzbühel Tourismus den Sportler-Flight: Linus Straßer - Hahnenkamm Slalom Sieger 2024, Bronze-Gewinner bei der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm und langjähriges Mitglied des Kitzbüheler Ski Clubs, den Tiroler Raphael Haaser - Weltmeister im Riesentorlauf und Vize-Weltmeister im Super G bei der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm, den Tiroler Günther Mader - erster Super G Sieger bei den Hahnenkamm-Rennen 1995, Streif Abfahrtssieger 1996 und Gewinner der Kombination 1996 sowie einziger Österreicher mit Siegen in allen Disziplinen - und den Tiroler Golfer Christoph Kogl - Mid-Amateur-Europameister 2025.Als weitere prominente Gäste waren der ehemalige österreichische Rennrodler Tobias Schiegl, der zweifache SnowGolf-Weltmeister Adi Hengstberger, die beiden Pros Max und Michi Glattenbacher - Inhaber und Trainer der Kitzgolfakademie am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, der Pro Sebastian Geigenberger, der Influencer und Schauspieler Marc-René Lochmann und der Kufsteiner Unternehmer KR Fritz Unterberger bei diesem beliebten Veranstaltungsformat dabei. Golferisch überzeugten der Präsident des Tiroler Golfverbandes Reinhard Eberl und Anna Kogler, Vorstandsmitglied und Nachwuchsreferentin des Österreichischen Golfverbandes.