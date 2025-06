Der brandneue F1 ® Allwyn Global Community Award würdigt und präsentiert gemeinnützige Initiativen aus der gesamten Welt der Formula 1. Der erste Gewinner wird beim Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix 2025.

Allwyn Global Community Award würdigt und präsentiert gemeinnützige Initiativen aus der gesamten Welt der Formula 1. Der erste Gewinner wird beim Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025. Allwyn spendet 100.000 Euro an jede erfolgreiche Initiative bei vier Rennen in dieser Saison.

Luzern, Schweiz, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, das multinationale, von Lotterien geführte Unterhaltungsunternehmen, und die Formula 1 haben heute die Einführung des F1® Allwyn Global Community Award bekannt gegeben. Zum ersten Mal werden gemeinnützige Initiativen aus der Welt der Formula 1 auf einer globalen Bühne vorgestellt und gewürdigt, um ihren positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu demonstrieren. Neben weltweiter Anerkennung erhalten die Gewinnerinitiativen jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn, um die Transformation von Communities auf der ganzen Welt weiter voranzutreiben.





Die Gewinner müssen einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft außerhalb der Rennstrecke nachweisen, beispielsweise durch Fortschritte in den Bereichen Bildung, Kultur, Wohlbefinden oder Nachhaltigkeit. Für jedes Rennen ermittelt der lokale Veranstalter Formula 1-bezogene Community-Initiativen, beispielsweise von Teams, Partnern und Medien, die in ihrem Land von Bedeutung sind. Eine Jury, bestehend aus drei Juroren von Allwyn, der Formula 1 und einem lokalen Vertreter, wird den Gewinner ermitteln, der zusätzlich zur Spende eine Trophäe und die Möglichkeit erhält, einen Formula 1 Grand Prix zu besuchen.

Die Schaffung des F1® Allwyn Global Community Award ist Teil der mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Formula 1 und Allwyn und spiegelt das gemeinsame Engagement für positive Veränderungen und das Engagement für die Communities wider, in denen sie tätig sind. Der erste Preisträger wird im Vorfeld des Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix am 31. August mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Drei weitere Gewinner werden im Laufe dieser Saison ausgewählt, um lokale Initiativen an den Formula 1-Rennstrecken in den USA (Austin und Las Vegas) und Mexiko zu würdigen.

Allwyns Ziel ist es, den Award in der Saison 2026 auf weitere Rennen auszuweiten und Projekte zu würdigen, die einen bedeutenden Unterschied bewirken.

Robert Chvátal, Group CEO von Allwynerklärte: "Die Förderung eines positiven Einflusses auf die Community steht im Mittelpunkt unserer Arbeit bei Allwyn. Unsere Partnerschaft mit der Formula 1bietet die ideale Gelegenheit, unser Engagement für die Gesellschaft durch die Schaffung dieses inspirierenden F1® Allwyn Global Community Award zu demonstrieren, mit dem die besten gemeinnützigen Initiativen weltweit unterstützt und einem großen internationalen Publikum vorgestellt werden."

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formula 1, erklärte: "Es ist ein Grundpfeiler unseres Sports, an den Rennstrecken, auf denen wir fahren, ein positives Vermächtnis zu hinterlassen. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit den Veranstaltern und regionalen Organisationen zusammen, um genau dies zu erreichen. Dazu laden wir Kinder aus lokalen Schulen an die Rennstrecke ein, um sie für eine Karriere im Motorsport zu begeistern, finanzieren Bildungsinitiativen und heißen lokale Vereine und Wohltätigkeitsorganisationen als Teil des Events willkommen. Jedes Jahr öffnen 24 außergewöhnliche Veranstaltungsorte ihre Türen für uns, und wir werden an der Rennstrecke und in der gesamten Stadt mit großer Leidenschaft und Begeisterung empfangen. Daher bin ich sehr stolz darauf, den F1® Allwyn Global Community Award als Teil unserer Mission ins Leben zu rufen. Wir werden lokalen Initiativen, die sich besonders für ihre Communities und eine bessere Welt einsetzen, die Anerkennung und globale Plattform bieten, die sie verdienen."

Der F1® Allwyn Global Community Award wird bei den folgenden Grand Prix-Rennen im Jahr 2025 verliehen:

Formula 1 ® Heineken Dutch Grand Prix 2025 - 29. bis 31. August 2025

Heineken Dutch Grand Prix 2025 - 29. bis 31. August 2025 Formula 1 ® MSC Cruises USA Grand Prix 2025 - 17. bis 19. Oktober 2025

MSC Cruises USA Grand Prix 2025 - 17. bis 19. Oktober 2025 Formula 1 ® Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 - 24. bis 26. Oktober 2025

Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 - 24. bis 26. Oktober 2025 Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 - 20. bis 22. November 2025

Hinweise für Redakteure:

Über Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt bessere Lotterien, die mehr für gute Zwecke zurückgeben, indem sie sich auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf erschwingliche Freizeitangebote konzentriert, hat Allwyn eine führende Marktposition mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa verschafft, darunter in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland, Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois).

Medienanfragen pr@allwyn.com

Über die Formula 1®

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula 1 Weltmeisterschaft. Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und zugehörige Marken sind Markenzeichen der Formula 1 Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Pressekontakte

Formula 1 Pressestelle

E: f1media@f1.com

T: @f1media

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6abc046b-cf50-417b-8eef-eba10083fb1d/de