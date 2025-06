München (ots) -Die Gäste:Wolfram Weimer (Kulturstaatsminister)Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete)Michael Otto (Unternehmer)Helge Fuhst (ARD/Tagesthemen)Paul Ronzheimer (Bild)Anna Lehmann (taz)Wie es um das Debattenklima in Deutschland stehtDarüber diskutieren Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Grünen-Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt.Merz' Wirtschaftspolitik und die Verantwortung von UnternehmenIm Gespräch der Unternehmer und Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats der Otto Group Michael Otto.Es kommentieren: der Tagesthemen-Moderator Helge Fuhst, die Leiterin des Parlamentsbüros der taz Anna Lehmann und der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6064744