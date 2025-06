Vaduz (ots) -Vom 23.-27. Juni weilten 14 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Oberschule Triesen im Rahmen einer Abschlussreise in Wien. Bei einem Besuch an der Liechtensteinischen Botschaft am 26. Juni konnten sich die Viertklässler einen Eindruck von der Arbeit der diplomatischen Vertretung machen. Insbesondere erhielten sie einen Einblick in die engen nachbarschaftlichen Beziehungen Liechtensteins zu Österreich und in die Beziehungen zur Tschechischen Republik. Zudem informierten sie sich über Liechtensteins Mitarbeit in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und in den in Wien ansässigen UNO-Organisationen.Während ihres Besuches in Wien hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, die Vielfalt und einige Wahrzeichen der Stadt wie das Schloss und den Tiergarten Schönbrunn sowie den Stephansdom zu erkunden. Ausserdem besuchte die Gruppe das Museum Albertina sowie weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt.Pressekontakt:Botschaft des Fürstentums Liechtenstein in WienDominik MarxerT +43 1 535 921 113Dominik.Marxer@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932965