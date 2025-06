München (ots) -Sportdeutschland.TV erweitert sein Portfolio um eine der stärksten Eishockey-Ligen Europas: Ab der Saison 2025/26 übernimmt die Sport-Streaming-Plattform die exklusive Verantwortung für das OTT-Angebot der win2day ICE Hockey League in Österreich und weltweit. Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie von Sportdeutschland.TV wird der Onlinesender zeitnah den Namen für seine globale Plattform bekannt geben.Alle Spiele der multinationalen Top-Liga werden damit live und on demand auf Sportdeutschland.TV übertragen - ergänzt durch Highlights, redaktionelle Inhalte und innovative Zusatzfeatures. Mit dieser Partnerschaft baut Sportdeutschland.TV seine Position als zentrale Plattform für internationalen Spitzeneishockey weiter aus.Umfangreiche Produktion und bestes Nutzererlebnis im FokusIm Rahmen der Kooperation übernimmt Sportdeutschland.TV nicht nur die Übertragung aller Spiele, sondern auch die Produktion sämtlicher Highlight-Clips und zusätzlicher redaktioneller Inhalte. Die Plattform unterstützt zudem alle Clubs der Liga gezielt im Bereich Streaming und Signalproduktion, um eine einheitlich hohe Qualität über alle Standorte hinweg zu gewährleisten."Wir freuen uns sehr, dass die win2day ICE Hockey League ab der kommenden Saison live bei uns zu sehen ist", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. "Die win2day ICE Hockey League ist eine der Top-Ligen Europas und verkörpert Dynamik, Spannung und höchste sportliche Qualität. Damit fügt sie sich perfekt in unser vielfältiges Portfolio ein und unterstreicht unseren Anspruch, Fans den besten Sport aus ganz Europa zu bieten."Nächster Baustein im Eishockey-Portfolio von Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV überträgt bereits seit 2023 die Weltmeisterschaften sowie die Champions Hockey League auch in Österreich. Die win2day ICE Hockey League ist die logische Ergänzung im Eishockey-Portfolio der Sport-Streaming-Plattform."Wir sind der Liga sehr dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, den Eishockeysport in dieser Dimension abbilden zu dürfen. Unser Team brennt darauf, gemeinsam mit der win2day ICE Hockey League neue Maßstäbe zu setzen und die Begeisterung für diesen großartigen Sport weiter wachsen zu lassen", erklärt Beinhauer abschließend.Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (www.Sportdeutschland.TV) ist die Sport-Streaming-Plattform von Breiten- und Amateursport bis hin zu internationalem Spitzensport. Der 2014 gestartete Online-Sportsender wurde einst vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründet, um mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung zu bringen. Dieses Ziel verfolgt das Team der DOSB New Media GmbH auch nach dem Austritt des DOSB, mit dem die Plattform weiterhin partnerschaftlich verbunden ist. Liveübertragungen und On-demand-Inhalte aus über 70 Sportarten ergeben gemeinsam mit nationalen und internationalen Großereignissen, diversen Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichten ein einzigartiges Paket. Die DOSB New Media GmbH steht mit der Plattform Sportdeutschland.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe im Sport.Pressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096508/100932966