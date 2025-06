kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 33 %. In dieser Woche haben wir die Lage im Iran analysiert, einen Kauf und einen Nachkauf getätigt und vier Updates zu Bestandspositionen geliefert. Heute platzieren wir ein Stop-Loss, ein erstes Ziel und liefern mehrere Details aus der Woche nach. Betroffen sind unter anderem TELEPERFORMANCE, CATL, BIONTECH, IONOS, PALO ALTO, STELLANTIS, AMAZON, BRENNTAG. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Heute starten wir mit dem Chartvergleich auf Monatsbasis. Der Einbruch im DAX wegen des Angriffs auf den Iran war deutlich heftiger als der an der Wall Street.Man könnte meinen, dass das deutsche Börsenbarometer jetzt zur Aufholjagd ansetzt. Wir meinen, dafür ist es zu früh. Die Outperformance des DAX in den letzten Monaten war so riesig, dass die letzten vier Wochen bei weitem nicht reichen, um das auszugleichen.Die Wall Street wird Zeit brauchen, für die Gegenbewegung. Wir gehen von mehreren Wochen bis wenigen Monaten aus. Am meisten hilft der US-Dollar. Der war im ersten Halbjahr so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das wird sich nicht schnell ändern, die Kapitalflucht aus den USA bleibt hoch. Viele sehen es in ihren ETF-Positionen. Diejenigen mit hohem US-Anteil kommen nicht mehr richtig in Schwung, obwohl die NASDAQ ein neues Hoch erreicht hat und dem S&P500 gestern nur ein Punkt fehlte. In Euro bewertet, liegen die meisten Welt Indizes noch deutlich unter ihren Hochs vor der Zoll-Einbruch. Der Grund ist die Schwäche des US-Dollars.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!