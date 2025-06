MADRID (dpa-AFX) - Spanien steht vor der ersten Hitzewelle des Jahres mit Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad. Ab Samstag soll es so heiß werden, dass in 75 Prozent aller Gemeinden des Landes ein je nach Region niedriges, mittleres oder sogar hohes Risiko für die Gesundheit besteht, teilte der staatliche Wetterdienst Aemet mit.

Am heißesten mit bis zu 43 Grad wird es demnach im Süden in Andalusien. Aber auch im Nordosten um Saragossa müssen sich die Menschen auf hohe Temperaturen einstellen. Auf Mallorca als liebster Ferieninsel der Deutschen wird es zwar auch mit Temperaturen über 30 Grad recht heiß, aber nicht so extrem wie auf dem Festland.

Wer kann, passt sich an und verlässt das Haus nicht während der besonders heißen Tageszeiten. Aber auch nachts gibt es keine wirklich erholsame Abkühlung, die Temperaturen liegen auch nach Mitternacht oft immer noch über 30 Grad. Während dieser sogenannten tropischen Nächte kühlt es sich erst gegen 6 Uhr morgens auf etwa 25 Grad ab. Danach kennt das Thermometer bis 18 Uhr wieder nur eine Richtung: nach oben. Die Hitzewelle könnte bis Donnerstag anhalten.

Solche Hitzeperioden treten inzwischen früher im Jahr auf, was Experten mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung bringen. So wurden nach Angaben von Aemet zwischen 1975 und 2000 insgesamt nur zwei Hitzewellen schon im Juni registriert, während es zwischen 2000 und 2024 schon neun waren. Auch dieses Jahr hatte es mit rund 40 Grad schon Ende Mai Temperaturen wie im August gegeben./ro/DP/stw