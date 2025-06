Lexus hat den Grundstein für sein erstes eigenes Elektroauto-Werk in China gelegt. Das Werk in Shanghai soll ab 2027 jährlich bis zu 100.000 Elektrofahrzeuge hervorbringen. Damit will Toyota seine Performance auf dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge steigern. Der Standort der künftigen Fabrik befindet sich im Bezirk Jinshan im Südwesten Shanghais. Dort will die Toyota-Marke Lexus voraussichtlich im August 2026 die Arbeiten an der Produktionsstätte ...

