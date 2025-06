Bad Wimpfen (ots) -Lidl-Produkte überzeugen bei Stiftung Warentest und Ökotest, Saskia Mineralwasser erhält Bestnote, Cien Wattestäbchen schneiden "Gut" abPünktlich zum Start der Sommermonate bestätigt Ökotest in der aktuellen Ausgabe (07/2025): Sehr gutes Mineralwasser muss nicht teuer sein. So erhält das "Saskia Natürliches Mineralwasser Still" die Bestnote und überzeugt besonders durch sehr gute Inhaltsstoffe ohne Pestizide und Süßstoffe. Der Flaschenkörper der PET-Einwegflasche besteht zudem aus 100 Prozent Rezyklat. Mit 0,19 Euro pro Liter gehört das Mineralwasser zu den günstigsten Produkten unter den Testsiegern.Vor allem in den Sommermonaten ist Hautschutz unverzichtbar. Die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest (07/2025) zeigt, welche Produkte zuverlässig schützen: Die "Cien Sun Sonnenmilch" wird als Preistipp empfohlen und ist mit 1,46 Euro je 100 Milliliter (Grundpreis: 14,60 Euro/Liter) der günstigste Testsieger (Note: 1,5) mit Lichtschutzfaktor 30. Sie garantiert den angegebenen UV-Schutz zuverlässig und überzeugt zudem bei Anwendung und Verpackung.Auch "sehr guter" UV-Schutz für die Kleinsten muss nicht viel kosten. Das bestätigte Stiftung Warentest bereits in der Ausgabe 07/2023. Die "Cien Sun Kids Sonnencreme" mit Lichtschutzfaktor 50 wurde mit der Gesamtnote "Sehr gut" (Note: 1,5) als Testsieger ausgezeichnet und ist bis heute in unveränderter Qualität in allen Lidl-Filialen erhältlich. Mit einem Preis von 2,75 Euro für 100 Milliliter (Grundpreis: 27,50 Euro/Liter) bietet das Produkt zuverlässigen Sonnenschutz zu einem besonders günstigen Preis.Auch ein Near-Food-Produkt schneidet gut ab: Die "Cien Wattestäbchen" aus Bio-Baumwolle erhalten in der Ökotest-Ausgabe das Gesamturteil "Gut" und punkten mit guten Inhaltsstoffen sowie einer umweltfreundlichen Verpackung aus Papier. Mit einem Preis von 0,67 Euro pro 300 Stück ist es das günstigste Produkt im gesamten Test.Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near-Food-Bereich bietet Lidl hervorragende Qualität zu fairen Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6064812