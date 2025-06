Mainz (ots) -Die neue fünfteilige Real-Life-Serie "Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut" (https://www.zdf.de/reportagen/menschen-im-ahrtal-vier-jahre-nach-der-flut-100) ist jetzt in Web und App des ZDF zu sehen - und wird zudem am Mittwoch, 16. Juli 2025, von 1.00 bis 2.25 Uhr im linearen ZDF gesendet. Mit Kurzdokus ist die Serie von Montag, 30. Juni, bis Freitag, 4. Juli 2025, zwischen 12.10 und 14.00 Uhr im "ZDF-Mittagsmagazin" präsent. Zuvor steht am Sonntag, 29. Juni 2025, 18.00 Uhr, die "ZDF.reportage: Die Ahrflut - Menschen, Schicksale, Aufbruch" (https://www.zdf.de/play/reportagen/zdf-reportage-104/die-ahrflut-100) auf dem ZDF-Programm, die ebenfalls bereits jetzt im ZDF zu streamen ist. Autorinnen der Serie wie auch der Reportage sind Marion Geiger und Julia Schröter aus dem ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz.Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der FlutIm Juli 2021 kam es im Ahrtal zur Katastrophe: Eine Flut zerstörte Häuser, Straßen, Brücken. 135 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Das Aufräumen und der Wiederaufbau begannen unmittelbar nach der Flut. Auch vier Jahre danach arbeiten die Menschen im Tal weiter an der Beseitigung von Schäden und wollen zugleich zurück in Alltag und Normalität. Es geht voran, doch es bleibt noch viel zu tun. Und die Menschen nutzen die Chance auf Neuanfang.In fünf Folgen erzählt die Real-Life-Serie von Menschen im Ahrtal, die die Flut erlebt haben. Wie geht es ihnen vier Jahre nach der Katastrophe, was beschäftigt sie? Sie erzählen von Angst und Verlust, sie zeigen Mut und Ausdauer. Und sie reflektieren: Was ist damals passiert, was waren und sind ihre große Herausforderungen, was haben sie gelernt?Die Ahrflut - Menschen, Schicksale, AufbruchDie "ZDF.reportage: Die Ahrflut - Menschen, Schicksale, Aufbruch" (https://www.zdf.de/play/reportagen/zdf-reportage-104/die-ahrflut-100) zeigt den Stand des Wiederaufbaus: neue Brücken, ein wiederbelebtes Dorfleben - aber auch offene Wunden. "Man bleibt ein Flutopfer - aber irgendwann will man aus dieser Opferrolle raus", sagt Dernaus Bürgermeister David Fuhrmann. Der Ort war von der Flut am 14. und 15. Juli 2021 schwer getroffen worden, 80 Prozent der Häuser waren betroffen, es gab mehrere Tote. Die "ZDF.reportage" von Marion Geiger, Julia Schröter und Leo Spors beleuchtet, wie die Menschen im Ahrtal noch immer mit den Folgen der Flut kämpfen, wie sie Häuser sanieren und den Glauben an ihre Heimat nicht verlieren.KontaktBei Fragen zu Real-Life-Serien im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zu Real-Life-Serien im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/reallifeserien) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Menschen im Ahrtal - vier Jahre nach der Flut" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/menschen-im-ahrtal-vier-jahre-nach-der-flut-100)- "ZDF.reportage: Die Ahrflut" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/reportagen/zdf-reportage-104/die-ahrflut-100)- Pressemappe zu Real-Life-Serien im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/reportage-serien-in-der-zdfmediathek)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6064814