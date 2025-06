Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab 2. Juli 2025 UEFA Women's EURO 2025 und Tour de France-Zusammenfassungen- Ab 4. Juli 2025 Premiere: "BerndAlarm - Happy BrotDay!"- Ab 11. Juli 2025 Premiere neue Folgen: "Campsite"- Ab 13. Juli 2025 "Unheimlich perfekte Freunde"- Ab 14. Juli 2025 Sommerferienzeit bei KiKA- Ab 26. Juli 2025 "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen"UEFA Women's EURO 2025 und Tour de France-Zusammenfassungen, ab 2. Juli 2025Spielzusammenfassungen und Etappenberichte | für alleAm 2. Juli 2025 beginnt die UEFA Women's EURO 2025. Die Spiele werden in kurzen Sportschau-Videos auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) zusammengefasst. Aktuelle Zusammenfassungen aller Etappen der Tour de France (5. bis 27. Juli 2025) und der Tour de France Femmes (26. Juli bis 3. August) sind ebenfalls täglich online bei KiKA verfügbar.Premiere: "BerndAlarm - Happy BrotDay!" (ZDF), ab 4. Juli 2025Geburtstagsshow | UT & DGS | für GrundschulkinderBernd das Brot feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Auch wenn er alles versucht hat, um seiner Party zu entfliehen, landet er zusammen mit weiteren musikalischen Stars in Mainz auf der großen Bühne.- Wo schauen? Die Geburtstagsshow ist ab 4. Juli 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Premiere neue Folgen: "Campsite" (WDR), ab 11. Juli 2025Realserie | UT | für Grundschulkinder & PreteensEndlich ist es wieder Sommer: Jedes Jahr trifft sich eine Gruppe Jugendlicher auf dem Campingplatz, um einen gemeinsamen Urlaub voller Abenteuer, Streiche, Chaos und großer Gefühle zu erleben.- Wo schauen? 17 neue Folgen von "Campsite" sind ab 11. Juli 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar."Unheimlich perfekte Freunde" (MDR), ab 13. Juli 2025Grusel-Komödie | UT & AD | für Grundschulkinder & PreteensFrido möchte mit seinem besten Freund Emil zusammen aufs Gymnasium, seine Noten sind aber zu schlecht. Doch dann erwachen in einem Spiegelkabinett die Spiegelbilder der beiden zum Leben. Die Jungen glauben, das große Los gezogen zu haben, doch die Doppelgänger entwickeln ein Eigenleben.- Wo schauen? Die Grusel-Komödie aus der Initiative Der besondere Kinderfilm ist ab 13. Juli 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar.Sommerferienzeit bei KiKA, ab 14. Juli 2025Ferienprogramm | für Vorschulkinder, Grundschulkinder & PreteensVom 14. Juli bis 5. September 2025 sorgt KiKA mit Film- und Serienhighlights, Sportevents und Premieren für Unterhaltung in der Ferienzeit. Die Sommer-Highlights und viele Überraschungen sind im TV sowie jederzeit auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) und in der KiKANiNCHEN-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) zu sehen. Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln, Audiodeskription und in Gebärdensprache verfügbar."Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" (BR), ab 26. Juli 2025Abenteuer-Dokumentarfilm | UT | für GrundschulkinderTobi erhält eines Tages eine verschlossene Schatzkiste, doch nur ein Mensch hat den Schlüssel: Marina - Weltumseglerin und beste Freundin aus Kindertagen. Doch wo ist sie? Mit der Suche beginnt Tobis größtes Abenteuer, das ihn nach Vietnam, in die Mongolei und nach Brasilien führt.- Wo schauen? "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" ist ab 26. Juli 2025 auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) verfügbar. Bereits ab 19. Juli 2025 ist der erste Film "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" online bei KiKA zu sehen.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKANiNCHEN-Vorschulwelt finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpresse-plus%2Fnonlinearer-newsletter%2Fneues-kikaninchen-welt-100.html&data=05%7C02%7CToniMaximilian.Quent%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C02ef6bd57a2d48893bd408dd107d29b6%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638684851963652865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UOlB89C%2BRiw53LuR%2BRdMcvpgsB%2BdpDYYcVOvhuW7f1M%3D&reserved=0).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6064835