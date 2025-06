Plötzlich beginnen die Analysten an der Wall Street damit, ihre Kursziele für Aktien & ETFs drastisch anzuziehen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Und dürften sich Anleger jetzt für eine Rallye bereitmachen? Anfang April hatten Analysten massiv ihre Kursziele im Rahmen des allgemeinen Zoll-Schocks an den Märkten gesenkt. Doch plötzlich zeigen sich die Experten überraschend optimistisch. Analysten plötzlich wieder bullisch So erhöhte etwa Brian ...

