Nike - Aktie höher nach Jahresbericht

Werbung







Trotz Umsatz- und Gewinnrückgang notiert die Nike-Aktie vorbörslich mehr als 9 Prozent im Plus.



Donnerstagnacht deutscher Zeit legte der US-amerikanische Sportartikel-Hersteller seine Zahlen für das vergangene Quartal sowie seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 vor. Demnach belief sich der Quartalsumsatz auf 11,097 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Quartalsgewinn fiel ebenfalls um 86 Prozent auf 211 Millionen US-Dollar. Auch auf das Geschäftsjahr betrachtet waren Umsatz und Gewinn rückläufig. Der Jahresumsatz fiel um 10 Prozent auf 46,309 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinnrückgang von 44 Prozent auf 3,219 Milliarden US-Dollar. Trotzdem hat Nike im vergangenen Geschäftsjahr 2,3 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet, ein Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich wurden Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Die Reaktion am Markt auf die vorgelegten Zahlen fiel positiv aus. Der Aktienkurs stieg vorbörslich zwischenzeitlich mehr als 9 Prozent auf 68,25 US-Dollar.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC