Dynamik nimmt zu: Parkway erhält großen Wasserinfrastrukturauftrag

Anzeige / Werbung Eine erfolgreiche Partnerschaft trägt erste Früchte Mit einem erfreulichen Update zur jüngsten Unternehmensentwicklung hat Parkway Corporate Limited (ASX: PWN, FSE: 4IP, WKN: A1JH27) am Freitag die Anleger erfreut. Die Aktie beendete den australischen Handel mit einem Plus von 10%, nachdem das Unternehmen kürzlich mehrere Aufträge für die Lieferung bestimmter wasserinfrastruktureller Leistungen mit einem Gesamtwert von über 13,50 Millionen Australische Dollar (AUD) erhalten hatte. Maßgeblich verantwortlich für die erfreuliche Umsatzentwicklung ist ein bedeutender Auftrag, den eine 100%ige Tochtergesellschaft von Parkway von einem bedeutenden Tier-1 Ingenieur- und Bauunternehmen erhalten hat. Er allein hat ein Volumen von 12,85 Millionen AUD. Für die Zukunft dürfte dieser Auftrag Signalwirkung haben, denn der Auftraggeber spielt als branchenführendes Unternehmen in Australien eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Bau- und Infrastrukturlandschaft im ganzen Land. Parkways Auftraggeber verfügt über ausgezeichnete Fachkenntnisse in den Bereichen Verkehr, Stadtentwicklung und Großprojekte, darunter auch solche, die im Wasser- und Abwassersektor angesiedelt sind. Die wesentlichen Bestandteile des Auftrags umfassen die Lieferung von strukturellen und mechanischen Rohrleitungsarbeiten. Sie reichen von der Fertigung bis zur Installation vor Ort und umfassen spezialisierte Dienstleistungen. Als weiterer zentraler Bestandteil des Auftrags wird Parkway auch für das Projektmanagement zur Unterstützung der Entwicklung eines hochkarätigen Abwasseraufbereitungskomplexes mit innovativen Funktionen zur Rückgewinnung von Ressourcen verantwortlich sein. Eine erfolgreiche Partnerschaft trägt erste Früchte Der Vergabe des Auftrags vorangegangen ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Parkway und dem Ingenieur- und Bauunternehmen in den früheren Phasen des Projekts sowie die Zusammenarbeit bei anderen ähnlichen gelagerten Wasserinfrastrukturprojekten. Parkway ist damit weder für den Auftraggeber noch für die Region ein Unbekannter, denn das Unternehmen hat bereits am selben Standort für eines der größten Versorgungsunternehmen Australiens ähnliche Arbeiten durchgeführt. Damit wird deutlich, dass Parkway einerseits über umfassende Fähigkeiten verfügt, die es für verschiedene Auftraggeber mit ähnlichen Anforderungsprofilen zu einem attraktiven Partner machen. Gleichzeitig wird deutlich, dass Parkway im Lauf der letzten Jahre durch seine erfolgreiche Tätigkeit eine tiefe Verankerung in diesem Sektor erreicht hat. Die Arbeiten sollen umgehend beginnen und aktuell geht Parkway davon aus, dass mehr als 85% des Auftrags im Jahr 2026 abgearbeitet und verbucht werden können, denn die Bedingungen für die vom Auftraggeber zu leistenden Zahlungen basieren auf monatlichen Abrechnungen für die fertiggestellte Arbeiten im jeweiligen Zeitraum. Als Termin für die endgültige Fertigstellung des Gesamtprojekts ist aktuell der Sepember 2028 vorgesehen. Damit Parkways Tochter allen übernommenen Pflichten im vollen Umfang nachkommen kann, hat die Muttergesellschaft eine Garantie zur Unterstützung abgegeben. Dieses kleine Detail macht deutlich, wie wichtig Parkway nicht nur dieser Großauftrag ist, sondern wie entscheidend ein erfolgreicher Abschluss des Auftrags für das gesamte Unternehmen ist, denn er ist der Schlüssel zu weiteren Aufträgen in der Zukunft. Ihn hält Parkway nun fest in seinen Händen und das Unternehmen ist entschlossen, ihn zu nutzen, um sich diese und weitere Türen zu öffnen. Parkway erwartet die Vergabe weiterer Aufträge Schon in naher Zukunft erwartet Parkway die Vergabe weiterer Materialverträge und die Erteilung neuer Großaufträge. Letztere sind eine logische Entwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit mehreren Akteuren aus dem Wassersektor. Zu ihnen gehören Ingenieur- und Bauunternehmen ebenso wie Versorger. Von ihnen erhält das Unternehmen derzeit zahlreiche ermutigende Rückmeldungen. Aber auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist und stärkt Umsatz und Bilanz. Von verschiedenen Kunden hat Parkway kürzlich eine Reihe von kleineren Aufträgen erhalten. Sie haben einen Gesamtwert von 0,66 Millionen AUD und stammen u.a von einem regionalen städtischen Wasserunternehmen. Von mehreren Parteien wurde das Unternehmen zudem darüber informiert, dass es für bestimmte Projektbereiche der bevorzugte Auftragnehmer sei und in Kürze mit den entsprechenden Arbeitsaufträgen bzw. Bestellungen rechnen kann. Die Dynamik im Queensland-Brine-Solutions-Geschäft nimmt zu Das Queensland-Brine-Solutions-Geschäft (QBS) gewinnt in einer Reihe von wichtigen Bereichen zunehmend an Dynamik. Hervorzuheben ist an dieser Stelle der Bereich der Zusammenarbeit mit der Industrie und den verschiedenen Interessengruppen. In den letzten Monaten haben Vertreter von QBS an mehreren Branchenveranstaltungen in Zentral-Queensland teilgenommen. Sie haben dabei ein positives Feedback zur QBS-Roadmap für die Bereitstellung von Salzlösungsmanagementlösungen für die Kohleflözgasindustrie erhalten. Das Queensland-Brine-Solutions-Geschäft macht auch bei der Sicherung einer kleinen Anzahl von strategischen Projektstandorten für die Entwicklung wichtiger Infrastrukturen für das Salzlaugenmanagement und die -verarbeitung Fortschritte. QBS wurde nicht nur im Rahmen eines laufenden und immer noch nicht abgeschlossen Ausschreibungsverfahrens in die engere Auswahl für einen strategischen Projektstandort aufgenommen, sondern führt auch vielversprechende Gespräche mit einer Reihe anderer Parteien. Während die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Standorten voranschreiten, werden parallel dazu interne Machbarkeitsstudien durchgeführt. Sie bestätigen weiterhin die Vorzüge der von QBS vorangetriebenen Roadmap. Parkway hat basierend auf einem proprietären aMES®-basierten Flowsheet verschiedene Pilotaktivitäten mit konzentrierten Sole aus einem internationalen Projekt für kritische Mineralien für ein globales Bergbauunternehmen durchgeführt. Vertreter des globalen Bergbauunternehmens haben kürzlich Parkway besucht und auch das Parkway Centre for Brine Technologies besichtigt, um die Pilotaktivitäten zu beobachten. Die Pilotversuche konnten kürzlich abgeschlossen werden, wobei alle Ziele der Testreihe und der damit verbundenen Bewertungen erfolgreich erreicht wurden. Die Ergebnisse hat Parktway in einem Abschlussbericht zusammengefasst, der dem Kunden kürzlich vorgelegt wurde. Im laufenden Quartal wird Parkway deshalb einen Umsatz von 0,2 Millionen Dollar für dieses Projekt verbuchen. Die weiteren Aussichten sind vielversprechend In den letzten Jahren hat Parkway systematisch die Grundlagen für ein skalierbares Industriegeschäft und ein wertvolles Technologiegeschäft geschaffen. Nun beginnen beide Bereiche, die zunehmend mit einander verflochten werden, zu wachsen. Dieser Prozess ist bereits so weit fortgeschritten, dass Parkway inzwischen über jene kritische Masse verfügt, die notwendig ist, um Projekte mit wichtigen, großen Partnern aus der Industrie angehen und erfolgreich durchführen zu können. Erst kürzlich wurde Parkway mehrfach von potentiellen Kunden angesprochen, die daran interessiert sind, Elemente des proprietären Salzlösungs-Technologieportfolios, das derzeit in Queensland kommerzialisiert wird, in anderen Rechtsgebieten zu nutzen. Der Anstoß zu diesen Gesprächen ging von den Interessenten aus. Dies zeigt, welches Interesse mittlerweile an den von Parkway entwickelten technischen Lösungen besteht und es bestätigt eindrucksvoll, dass Parkway über zahlreiche Möglichkeiten verfügt, erhebliche Werte zu schaffen. Der Weg zu einer rentablen Produktion ist vorgezeichnet und wird vom Unternehmen nun konsequent beschritten. Für die investieren Anleger ist dies ein anhaltender Grund zur Freude, denn das von ihnen erworbene Unternehmen wird von Tag zu Tag bekannter, besser und wertvoller. Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Enthaltene Werte: AU000000PWN8

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )